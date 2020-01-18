ВИДЕО DELFI | Тестируем комод-убийцу IKEA. Насколько легко он может упасть?

Комод IKEA из серии Malm вызвал опасные ситуации в сотнях домов по всему миру, и может иметься в домах и у эстонских семей. Особенно он опасен для маленьких детей, которых комод может задавить.

Несчастный случай может произойти довольно легко, если комод не прикреплен к стене и большая часть его ящиков открыты.

Во время теста Delfi комод упал, когда были открыты пять ящиков — снизу вверх. Если ящики полностью заполнены вещами, то комод может упасть и при меньшем числе открытых ящиков.

С 2014 года IKEA подчеркивала, что комод опасен, если его не прикрепить к стене согласно требованиям. У ранней серии комодов таких креплений в комплекте не было, поэтому их отозвали.

Если у вас есть как раз комод, приобретенный до этого периода, то в представительстве IKEA можно получить бесплатные детали для закрепление комода к стене.

Если же вы сами решили не закреплять приобретенный недавно комод, то его использование идет уже под вашу ответственность, так как в инструкциях указано, что комод нужно обязательно закрепить.

Читайте также:

IKEA выплатит 46 млн долларов семье мальчика, погибшего из-за комода

ФОТО | IKEA отзывает часть опасных товаров TROLIGTVIS

Kuvataõmmis