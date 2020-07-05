ВИДЕО | Мужчина построил на участке забор из iPhone

Видео ограждения опубликовал в своем Twitter блогер Бен Гескин, занимающийся мобильными технологиями.

Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 pic.twitter.com/HwtLQLc6mJ — Ben Geskin (@BenGeskin) June 5, 2020

В ролике видно, что ворота и все опорные конструкции облицованы iPhone, а кое-где телефоны даже образуют настоящие орнаменты. Судя по кадрам, мужчине понадобилась как минимум пара сотен смартфонов от Apple.

“Некоторые могут подумать, что это поддельные iPhone или просто наклейки. Но нет, телефоны настоящие, только это их корпусы, внутри нет “начинки”. Человек, построивший забор, работает в сервисном центре, поэтому у него этого добра навалом”, — пояснил Гескин в соцсети.