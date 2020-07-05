Житель Вьетнама построил на участке вокруг дома забор, полностью выполненный из iPhone, пишет “Лента.ру”.
ВИДЕО | Мужчина построил на участке забор из iPhone
Видео ограждения опубликовал в своем Twitter блогер Бен Гескин, занимающийся мобильными технологиями.
Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 pic.twitter.com/HwtLQLc6mJ— Ben Geskin (@BenGeskin) June 5, 2020
В ролике видно, что ворота и все опорные конструкции облицованы iPhone, а кое-где телефоны даже образуют настоящие орнаменты. Судя по кадрам, мужчине понадобилась как минимум пара сотен смартфонов от Apple.
“Некоторые могут подумать, что это поддельные iPhone или просто наклейки. Но нет, телефоны настоящие, только это их корпусы, внутри нет “начинки”. Человек, построивший забор, работает в сервисном центре, поэтому у него этого добра навалом”, — пояснил Гескин в соцсети.
Дождались: жесткая реакция Родниной на аварию с Ефремовым
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
В центре Киева произошла стрельба. Три человека получили ранения
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил