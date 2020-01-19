Смотрите обзор того, как выглядит изнутри модульный мини-дом, который в Тарту построили на месте гаража. В будущем подобные дома могут заменить все гаражи, а жить в них смогут студенты, которых в городе очень много. Как вам такая идея?
19.01.2020, 14:08
ВИДЕО | В Тарту на месте гаража построили модульный мини-дом. Что есть внутри?
Больше информации о модульном доме можно найти здесь. Автор и архитектор — Тийт Силд.
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