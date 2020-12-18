Иногда традиционная живая елка на Рождество и Новый год — не вариант, и на это могут быть разные причины, от нехватки места до наличия домашних животных или маленьких детей. Или же вы не хотите быть причастны к вырубке деревьев? Во всяком случае, есть много альтернатив, которые будут выглядеть не только празднично и красиво, но и чертовски стильно!
18.12.2020, 09:45
Вместо живого дерева: 20 красивых и необычных альтернатив для новогодней елки
Вот 20 примеров из Pinterest, которые подскажут, как своими руками создать альтернативную елку на праздники. Дерзайте, время еще достаточно!
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