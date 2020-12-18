Вместо живого дерева: 20 красивых и необычных альтернатив для новогодней елки

Иногда традиционная живая елка на Рождество и Новый год — не вариант, и на это могут быть разные причины, от нехватки места до наличия домашних животных или маленьких детей. Или же вы не хотите быть причастны к вырубке деревьев? Во всяком случае, есть много альтернатив, которые будут выглядеть не только празднично и красиво, но и чертовски стильно!