Волостное собрание Раэ решило 14-ю голосами “за” и шестью “против” передать в собственность участок недвижимости в деревне Курна шведскому мебельному концерну IKEA, передает rus.err.ee со ссылкой на Harju Elu. Волостная комиссия по экономике и финансам предлагала не передать землю в собственность IKEA, а выставить на аукцион.
Волостное собрание поспорило и решило: магазину IKEA в волости Раэ — быть!
По словам старейшины волости Раэ Прийта Пылдмяэ, представители IKEA пообещали построить на участке недвижимости Пыллувялья в деревне Курна новый съезд с Таллиннской окружной дороги, кольцевые дороги и коллекторные дороги.
IKEA сделала предложение — 10 евро плюс налог с оборота за квадратный метр — что оказалось выше, чем ожидали переговорщики от волости Раэ. Поскольку волость не устроили условия оплаты, переговоры продолжились. После того, как представители IKEA согласились, что заплатят большую часть суммы при заключении обязательственного договора и треть — после утверждения планировки, соглашение было достигнуто.
Председатель комиссии по экономике и бюджету Агу Лайус сказал газете, что у них было много сомнений, в том числе в связи с опасностью загрязнения, поэтому комиссия рекомендовала провести публичный аукцион, а не продавать землю IKEA.
Читайте также:
Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина
Вот она, долгожданная IKEA! В выставочном зале в Ласнамяэ представлены 3000 товаров
Как вернуть "съеденную" банкоматом карту: самый простой способ
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Мать убитой в Саратове девочки сделала заявление
Пропавшая после продажи авто девушка убита. Найдено ее тело