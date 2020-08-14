14.08.2020, 14:00

Второй каталог IKEA в Эстонии: руководство для уютной жизни дома

+ 5 ценных советов
EST
Второй каталог IKEA в Эстонии: руководство для уютной жизни дома
Фото: IKEA

IKEA выпускает второй каталог в Эстонии. В этом году каталог, которому исполняется 70 лет, выступает в роли руководства об уютной жизни дома с множеством практичных и полезных советов по организации пространства.

Жизнь дома важна, как никогда ранее

“Жизнь дома никогда не была так важна, как в текущее время, многие работали из дома и проводили большую часть времени у себя в квартирах. Именно поэтому в этом году каталог стал своеобразным руководством с практичными советами, как сделать жизнь дома лучше. Тем не менее, большое количество людей живут в небольших квартирах, у многих очень ограниченный бюджет и большие переживания о своём благополучии в будущем. Большинство многофункциональных решений в каталоге можно будет приобрести по доступным ценам”, — говорит Кристина Мажейките, руководитель отдела маркетинга IKEA Балтия. Шаг за шагом, и даже самую небольшую квартиру можно сделать удобной и практичной и, возможно, удастся найти место для создания рабочего уголка дома.

Читайте также:

С 13 августа цифровой каталог можно посмотреть на сайте IKEA. Помимо практичных советов, в каталоге можно найти множество товаров с более низкой ценой и почти 200 новых товаров, и идеи, как комбинировать разные предметы мебели вместе. По словам Мажейките, цифровая версия каталога не только доступна для большего числа читателей, но и удобна в использовании. С таким каталогом удобнее и быстрее совершать покупки: всего пару кликов, и можно заказать понравившийся товар.

Пара советов для вашего дома

Каталог IKEA в этом году нацелен вдохновить как можно больше людей выбирать здоровый образ жизни, найти место в доме для всех вещей и сделать жизнь дома экологичнее. Здесь пара идей из нового каталога, которые помогут изменить жизнь дома.

  • С чего начать при наведении порядка? Проще всего начинать такое с небольших пространств. Навести порядок в одной полке проще, чем в целой комнате. Советуем начинать с верхних полок комода, где обычно складируется много мелочей.

Фото: IKEA

  • Как сократить количество пищевых отходов? Обрезки лимона, перца и душистых трав можно залить растительным маслом, которое можно использовать для салатов или в качестве подарков друзьям.

Фото: IKEA

  • Где можно расставить растения? Если вы любите растения, но все подоконники уже забиты ими, то воспользуйтесь подвесной полкой, на которую поместятся ещё пару горшков.

Фото: IKEA

  • Как создать рабочее место дома? При использовании подвесных полок вы можете найти место для работы, всё, что вам потребуется, это придвинуть стул к полке и ваше рабочее место готово.

Фото: IKEA

  • Как соединять разные фактуры и узоры в одной комнате? Светлые и белые элементы в соединении с другими цветами помогают объединять различные фактуры и узоры в помещении.

Фото: IKEA

Цифровой каталог можно посмотреть на сайте www.IKEA.ee
.

Советуем прочитать:

IKEA выпустила инструкцию по тому, как построить Dömik, Vigvåm и Krepöst. Скорее хватайте подушки и пледы!

О том, как IKEA стала самым узнаваемым брендом в мире

Читайте также: