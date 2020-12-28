Дизайнер Вероника Зазнова поделилась идеями простого и стильного новогоднего декора. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы праздник пришел в дом, пишет INMYROOM. Читаем и вдохновляемся!
28.12.2020, 12:15
Вы еще успеете! 6 экспресс-идей для подготовки дома к Новому году
Начните с уборки
Отважьтесь на генеральную уборку — это действительно важно! Чистота в доме создаст поле для творчества и даст ощущение приятной легкости.
Сделайте влажную уборку, приведите в порядок открытые и закрытые системы хранения и избавьтесь от ненужных вещей. А чтобы дело пошло быстрее, привлеките к уборке всех домочадцев.
Продолжение статьи по стрелке справа:
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Змеи на дачных участках россиян: как не впустить беду в огород