28.12.2020, 12:15

Вы еще успеете! 6 экспресс-идей для подготовки дома к Новому году


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Вы еще успеете! 6 экспресс-идей для подготовки дома к Новому году
Фото: Pixabay

Дизайнер Вероника Зазнова поделилась идеями простого и стильного новогоднего декора. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы праздник пришел в дом, пишет INMYROOM. Читаем и вдохновляемся!

Начните с уборки

Фото: InMyRoom

Отважьтесь на генеральную уборку — это действительно важно! Чистота в доме создаст поле для творчества и даст ощущение приятной легкости.

Сделайте влажную уборку, приведите в порядок открытые и закрытые системы хранения и избавьтесь от ненужных вещей. А чтобы дело пошло быстрее, привлеките к уборке всех домочадцев.

Продолжение статьи по стрелке справа:

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