Результаты недавно проведенного компанией Norstat исследования показали, что жители Эстонии отдают наибольшее предпочтение телевизорам Samsung (43%). На втором и третьем местах расположились LG (23%) и Philips (17%). Кроме того, исследование проливает свет и на некоторые связанные с просмотром телевизора привычки жителей страны.
Выяснились любимые жителями Эстонии марки телевизоров
“Приятно видеть, что многолетний опыт Samsung в производстве уникальных экранов находит отражение и в предпочтениях покупателей. Исследование показывает и много другого интересного. Например, что 57% жителей Эстонии ежедневно проводят перед телевизором по 2-4 часа. Тем важнее, чтобы изображение на экране было высокого качества”, — рассказал инструктор по продукции Samsung Eesti Герман Баранов.
Исследование подтвердило, что телевизор обычно покупают на продолжительный срок. 55% опрошенных считает, что домашний телевизор можно менять раз в 6-10 лет, а ежегодную замену телевизора не считает разумной ни один из респондентов.
“Мы проводим это исследование уже многие годы, и тенденция в целом очевидна: люди покупают телевизоры заметно реже прочей техники, например, телефонов. Причина достаточно проста: телевизор — стационарная домашняя вещь, ломаются они реже, чем телефоны, которые мы ежедневно носим с собой и иногда роняем. Поэтому, выбирая новый телевизор, важно помнить, что поскольку речь идет об инвестиции на срок иногда до 10 лет, стоит вложить в покупку чуть больше денег и приобрести более новую технологию”, — пояснил Баранов.
По словам Баранова, сегодня, несомненно, следует выбирать телевизор с разрешением не менее 4K, поскольку контента для них постоянно становится все больше. Можно взвесить даже приобретение телевизора 8K, разрешение которого вчетверо выше, чем у устройств 4K. Хотя контента для телевизоров 8K еще немного, очевидно, в ближайшие годы эта проблема решится.
Кроме того, жители страны предпочитают экраны все большего размера. Почти четверть (23%) респондентов ответили, что хотели бы телевизор с диагональю экрана до 65 дюймов, и почти столько же (21%) предпочитают экраны размером до 55 дюймов.
“Такая тенденция заметна на рынке уже давно. Люди поняли, что смотреть контент на большом экране приятнее, а цены на телевизоры большой диагонали заметно снизились”, — пояснил Баранов.
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По заказу Samsung исследование провела компания Norstat. В исследовании приняли участие 1013 жителей страны в возрасте от 18 до 64 лет. 49% респондентов были женщинами и 51% мужчинами. Исследование проводилось с 6 по 11 сентября.
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