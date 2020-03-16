Медики из ВОЗ рассказали, как сделать антисептик дома для защиты от коронавируса. Для этого понадобятся ингредиенты, которые продаются в аптеках, пишет FurnishHome.
ДЕЛАЕМ САМИ | Как приготовить антисептик для защиты от коронавируса
Что необходимо:
- этиловый спирт — 833 мл,
- перекись водорода — 42 мл,
- глицерин — 15 мл.
Эти компоненты нужно смешать, добавив немного дистиллированной или кипяченой воды. В результате должно получится около литра антисептика, который можно будет разлить по емкостям и раздать своим близким.
Таким средством можно пользоваться для гигиены рук, если у вас нет возможности вымыть руки с мылом, а обработать руки надо.
В ВОЗ также порекомендовали обрабатывать этим средством руки не менее 30 секунд, особое внимание уделяя зоне под ногтями.
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ДЕЛАЕМ САМИ │ Эко-спрей для уборки пыли в доме
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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