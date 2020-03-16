ДЕЛАЕМ САМИ | Как приготовить антисептик для защиты от коронавируса

Что необходимо:

- этиловый спирт — 833 мл,

- перекись водорода — 42 мл,

- глицерин — 15 мл.

Эти компоненты нужно смешать, добавив немного дистиллированной или кипяченой воды. В результате должно получится около литра антисептика, который можно будет разлить по емкостям и раздать своим близким.

Таким средством можно пользоваться для гигиены рук, если у вас нет возможности вымыть руки с мылом, а обработать руки надо.

В ВОЗ также порекомендовали обрабатывать этим средством руки не менее 30 секунд, особое внимание уделяя зоне под ногтями.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!