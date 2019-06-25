3 растения, которые отпугивают клещей и блох

Теперь, когда стало тепло, пора задуматься о защите от раздражающих и опасных внешних паразитах. Если вы и ваши домашние животные собираетесь проводить больше времени на улице, то вы должны быть начеку, особенно когда дело доходит до таких кровососущих вредителей, как блохи и клещи. Внешние паразиты могут переносить и передавать болезни людям и животным, поэтому важно быть достаточно усердным в борьбе с ними, чтобы избежать проблем со здоровьем. Хотя может показаться, что химические средства являются единственным ответом на эту проблему, вы можете обратиться к нескольким обычным садовым растениям, чтобы помочь предотвратить появление в саду блох и клещей. Это лучше для окружающей среды (и намного красивее!).