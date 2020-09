ФОТО | Горшок для цветов оказался уникальной китайской чашей. И стоит около 20 000 долларов!

Летом 2020 года мужчина решил избавиться от старых вещей и продать их через интернет. В список на продажу попала и китайская чаша, которую он оценил в 260 долларов. Но тут случилось неожиданное. Британцу стали поступать предложения о покупке со всего мира, а за чашу ему предлагали намного больше денег.

The £15k plant pot fit for an emperor: #Porcelain bowl that was used to hold foliage for years is expected to sell for a fortune after owner discovered its links to #Chinese dynasty

Owner put porcelain bowl which was used as a plant pot up on eBay for £200 pic.twitter.com/pXSJodDxZt