08.09.2020, 12:00

ФОТО | Горшок для цветов оказался уникальной китайской чашей. И стоит около 20 000 долларов!


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ФОТО | Горшок для цветов оказался уникальной китайской чашей. И стоит около 20 000 долларов!
Фото: Pixabay

Житель британского графства Эссекс несколько лет использовал в качестве горшка для цветка старую китайскую чашу, которая хранилась в его семье более 50 лет, пишет Новости Mail.ru.

Летом 2020 года мужчина решил избавиться от старых вещей и продать их через интернет. В список на продажу попала и китайская чаша, которую он оценил в 260 долларов. Но тут случилось неожиданное. Британцу стали поступать предложения о покупке со всего мира, а за чашу ему предлагали намного больше денег.

Тогда продавец призадумался и отнес фарфор на оценку специалистам аукционного дома Sworders, которые сразу же определили ее истинную ценность. Оказалось, что чашу изготовили китайские мастера XIX века, и она является одним из последних великих фарфоровых сосудов, изготовленных в империи Цин. Эксперты также определили и ее примерную стоимость — около 20 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

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Теперь владелец чаши, который пожелал остаться неизвестным, планирует продать фарфор на аукционе.

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