Живая изгородь недалеко от деревни Мейклеур в Шотландии с приходом золотой осени снова стала местом паломничества британцев, пишет Погода Mail.ru.
ФОТО | Самая высокая живая изгородь в мире растет с 1745 года. Она невероятно красива осенью!
Дело в том, что это самая высокая и одна из самых древних живых изгородей в мире. Это также самая длинная живая изгородь в Великобритании. Ее длина составляет 530 метров, высота — 30 метров, а посадили изгородь еще в 1745 году.
С наступлением осени изгородь становится невероятно красивой. Она пестрит желтыми, красными, зелеными, оранжевыми и коричневыми оттенками, привлекая фотографов и любителей селфи.
История сохранила имена людей, посадивших изгородь в поместье маркиза Лансдауна. Это были шотландцы Джин Мерсер и ее муж Роберт Мюррей. По легенде, изгородь тянется к небу, потому что посадившие ее люди трагически погибли в сражении при Каллодене, которое поставило точку в Якобитском восстании и нанесло сильный удар по Шотландии.
Каждые десять лет изгородь аккуратно подрезают. Бригада из четырех человек работает ручными кусторезами около шести недель, сообщает UPI.
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