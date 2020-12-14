Как заставить сад сиять огнями: модные тренды и полезные советы

Тренды в мире освещения

Минималистичный белый

В моде скромный и светлый минимализм: предпочтительны гирлянды и светящиеся шары молочно-белых или слегка пастельных оттенков. Разноцветные мигающие гирлянды этой зимой можно оставить в шкафу, хотя, конечно, это дело вкуса.

Скульптуры из гирлянд

Говоря об электрических рождественских украшениях обычно сразу думают о классической гирлянде, но сейчас популярны различные фигуры, которые можно построить и самостоятельно, используя электрическую гирлянду и прочную проволоку. Скульптуры могут иметь форму, например, северного оленя, козленка или даже пингвина.

Светильники необычной формы

На открытом воздухе чаще всего используют лампы в форме сферы или звезды, но они также могут напоминать сани, коньки или, скажем, голову лося. Светильники можно развесить на террасе, на летней кухне или на яблонях.

Фонари с LED-свечами

Романтические фонари со свечами — разумеется, рождественская классика, но вместо настоящих свечей в фонарь можно также поместить LED-свечи или свернутую гирлянду.

Световые сетки

Световые сетки можно использовать для эффектного украшения кустов, а также для создания интересных форм или приятной зоны отдыха на окруженной светом террасе.

Советы об освещении

Устойчивость к погодным условиям

Выбирая уличное освещение, в первую очередь нужно смотреть не на внешний вид украшения, а на то, в каких условия его можно использовать. Многие гирлянды, светильники и световые фигурки предназначены для использования в помещениях. Для улицы подходят только влагостойкие и морозостойкие изделия, которые, как правило, отличаются более высокими ценами. Товары для улицы можно использовать в помещении, но не наоборот. Информация о том, где можно использовать продукт, обычно находится на упаковке. Помимо самого источника света, влаго- и морозостойкими должны быть и все дополнительные аксессуары, например электрический удлинитель.

LED или галогенные лампы?

Светодиодные (LED) светильники дороже, но в целом более экономичны и с учетом всех обстоятельств в перспективе могут оказаться даже дешевле. Они надежны, долго служат, а также экономят электроэнергию. Сегодня доступны светодиодные украшения холодных и теплых тонов, а также различных расцветок.