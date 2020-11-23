Какие комнатные растения опасны для иммунитета?

Все зелёные растения в темноте поглощают кислород и выделяют углекислый газ, но есть и по-настоящему опасные экземпляры, объяснила она.

“Например, диффенбахию, олеандр и кротон не рекомендую держать в спальнях — эти растения ядовиты, работать с ними нужно в перчатках и обязательно мыть руки после манипуляций, будь то пересаживание или обрезка листьев”, — пояснила Скворцова.

Антуриум и пахистахис также ядовиты, и все они так или иначе влияют на иммунитет, причем отнюдь не положительно, отметила она.

“Поэтому держать их нужно в гостиных или на открытых верандах, подальше от детей и людей с низким иммунитетом”, — подчеркнула Скворцова.

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