10.03.2020, 15:30

КАРТА | Забудьте про дачу! Смотрите, где в Таллинне можно выращивать овощи на общинных огородах


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Mustamäe aed
Mustamäe aedFoto: Priit Simson

Зачем ездить за город на дачу, если овощи и зелень можно вырастить у себя на районе? Общинные огороды и сады в Таллинне находятся не только в Мустамяэ и Ласнамяэ, но и много где еще. Смотрите их расположение на карте!

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