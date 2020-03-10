КАРТА | Забудьте про дачу! Смотрите, где в Таллинне можно выращивать овощи на общинных огородах

Зачем ездить за город на дачу, если овощи и зелень можно вырастить у себя на районе? Общинные огороды и сады в Таллинне находятся не только в Мустамяэ и Ласнамяэ, но и много где еще. Смотрите их расположение на карте!
10.03.2020, 15:30
Зачем ездить за город на дачу, если овощи и зелень можно вырастить у себя на районе? Общинные огороды и сады в Таллинне находятся не только в Мустамяэ и Ласнамяэ, но и много где еще. Смотрите их расположение на карте!
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