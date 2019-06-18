Красивый, но “агрессивный”. Вредный для окружающей среды люпин в Эстонии постигнет та же судьба, что и шиповник?

Главный специалист отдела охраны природы Министерства окружающей среды Мерике Линнамяги рассказала ERR, что люпин и в Эстонии считается очень инвазивным, т. е. агрессивным видом: “В связи с этим поднимался вопрос, чтобы в Европейском союзе люпин занести в список чужеродных видов. Но это не было сделано, поскольку представители стран Центральной Европы говорили, что он у них распространился на очень большие территории и с ним невозможно бороться. Понятно, что это способствовали появлению проблем и у нас”.

По ее словам, люпин очень хорошо растет, дает много семян, поэтому от этого растения очень трудно избавиться — семена могут прорасти и через 50 лет.

Как и все бобовые растения, люпин обогащает почву азотом, что означает, что он изменяет характеристики почвы и, следовательно, влияет и на другие виды растений. Другими словами, воздействие люпина на окружающую среду велико.

По словам Линнамяги, у Эстонии нет пока планов борьбы с люпином. “Это один из видов, искоренение которого очень трудно объяснить, потому что растение так красиво и нравится людям. Но на ценных земельных участках, особо в природоохранных зонах что-то предпринимать нужно”, — добавила она.

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