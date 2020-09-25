Личные боровики и подосиновики: как в саду посадить грибы (и когда ждать урожая)

Чтобы выяснить все нюансы, латвийский Delfi поговорил с профессионалом в деле выращивания грибов — Имантом Урпенсом. По его словам, лисички растить не удавалось, а вот боровик и подосиновики — вполне.

Сначала надо прорастить споры, затем высадить грибницу в лесу. Для этого возьмите старые боровики, порежьте и замешайте в ведре, в которой уже налита вода и засыпан килограмм сахара (корм для грибницы). Смесь оставьте на две-три недели в тенистом, но теплом месте — пусть вырастет. Когда масса в ведре станет бледной и пенной — наступает время для посадки.

Высаживают грибы под дерн или мох. Если стоит сухая погода, место посадки надо обильно поливать как минимум раз в два дня.

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Для грибов важно “сотрудничество” с деревьями — без них они растит не будут. Боровики любят дубы, липу, орешник, ель. Подосиновики — сосну или осину. Вместе они расти и “дружить” не будут — в одном месте надо высаживать или одни грибы, или другие.

Грибы вырастут там, где будет нужная комбинация из температуры и уровня влажности. Причем размер грибницы в некоторых случаях (особенно у боровиков) может достигать двух километров. Так что грибками может получится порадовать и соседей.

“Инкубационный период у грибницы примерно четыре года. Не надо опускать руки, если прошел год или два — а ничего не выросло”, — дает последний совет эксперт.