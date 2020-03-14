Использование весной “воздушной метлы”, то есть воздуходувки для уборки листьев поднимает в воздух много пыли, загрязняя его и окружающую среду. По этой причине их вообще нельзя использовать для уборки в сухую и ветреную погоду.
Осторожно! Использование воздуходувок в ходе весенней уборки является неразумным и опасным
Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что воздуходувки — хорошие рабочие инструменты, однако применять их стоит все же в основном для уборки опавших листьев.
“У купившего дорогой аппарат товарищества или фирмы по благоустройству часто возникает соблазн собирать с его помощью оставшуюся после зимы гранитную крошку, однако на самом деле этого делать нельзя”, — сказал Лимбах. — Поднимающиеся в воздух мелкие осколки крошки царапают автомобили, наполняющая воздух мелкая пыль оседает на окнах и фасадах, кроме того, попадая в дыхательные пути проходящих мимо людей, она раздражает их, что может причинить вред здоровью”, — предупредил Лимбах.
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