Топливный эксперт рассказал, какой бензин лучше всего подходит для газонокосилки

“95 моторный бензин предназначен для ездящих, а не простаивающих автомобилей. Если топливный бак заполнять не реже раза в месяц, его можно использовать со спокойной душой — разумеется, если производитель также одобрил использование 95 бензина”, — сказал Куузе.

“Летом люди часто запасаются канистрами топлива для газонокосилок и прочей садовой техники — чтобы оно всегда было под рукой. В бытовых условиях топлива тратится немного и часто его не успевают использовать до конца. Однако, находившийся в соприкосновении с воздухом дольше, чем предусмотрено 95 бензин может создать для мотора проблемы”, — отметил топливный эксперт.

Урмас Куузе не советует использовать 95 бензин, хранившийся в домашних условиях дольше месяца: “Хранящееся в канистре топливо неизбежно соприкасается с воздухом, и, если содержание этанола в моторном бензине составляет до 10%, повышается вероятность того, что в топливе образуется конденсат воды. Опасность этого ниже в случае 98 бензина, допустимое содержание этанола в котором составляет до 5%”.

Этанол в моторном бензине повышает октановое число. Он придает мотору мощность и сокращает расход топлива.

Этанол — один из наиболее известных компонентов моторного бензина. Альтернативно в качестве кислородного компонента используется трет-бутилметиловый эфир (МТБЭ), но с экологической точки зрения этанол является лучшим выбором.

Алкилбензин, который специально производят для 2- и 4-тактных двигателей, не содержит никаких присадок. Этот бензин для небольших двигателей продается в садовых и строительных магазинах в 5-литровых канистрах, и имеет еще более длительный срок хранения — три года.

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