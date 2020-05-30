Используя 95 моторный бензин, важно помнить, что это топливо не следует запасать в канистрах на продолжительный срок. Если для газонокосилки или иной садовой техники все же требуется бензин, лучше отдать предпочтение 98, утверждает руководитель по оптовым продажам Neste Eesti Урмас Куузе.
Топливный эксперт рассказал, какой бензин лучше всего подходит для газонокосилки
“95 моторный бензин предназначен для ездящих, а не простаивающих автомобилей. Если топливный бак заполнять не реже раза в месяц, его можно использовать со спокойной душой — разумеется, если производитель также одобрил использование 95 бензина”, — сказал Куузе.
“Летом люди часто запасаются канистрами топлива для газонокосилок и прочей садовой техники — чтобы оно всегда было под рукой. В бытовых условиях топлива тратится немного и часто его не успевают использовать до конца. Однако, находившийся в соприкосновении с воздухом дольше, чем предусмотрено 95 бензин может создать для мотора проблемы”, — отметил топливный эксперт.
Урмас Куузе не советует использовать 95 бензин, хранившийся в домашних условиях дольше месяца: “Хранящееся в канистре топливо неизбежно соприкасается с воздухом, и, если содержание этанола в моторном бензине составляет до 10%, повышается вероятность того, что в топливе образуется конденсат воды. Опасность этого ниже в случае 98 бензина, допустимое содержание этанола в котором составляет до 5%”.
Этанол в моторном бензине повышает октановое число. Он придает мотору мощность и сокращает расход топлива.
Этанол — один из наиболее известных компонентов моторного бензина. Альтернативно в качестве кислородного компонента используется трет-бутилметиловый эфир (МТБЭ), но с экологической точки зрения этанол является лучшим выбором.
Алкилбензин, который специально производят для 2- и 4-тактных двигателей, не содержит никаких присадок. Этот бензин для небольших двигателей продается в садовых и строительных магазинах в 5-литровых канистрах, и имеет еще более длительный срок хранения — три года.
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