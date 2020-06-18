Сезон использования садовой техники в разгаре — какое топливо выбрать и как ухаживать за техникой, чтобы обеспечить её надёжность в работе и долгий срок службы?
Три совета, как обеспечить долгий срок службы садовой техники
По словам менеджера по поставкам моторного топлива Circle K Теэдо Мелтса, сейчас значительно выросли продажи топлива в небольших канистрах, а это знак того, что летние садовые работы в самом разгаре. “Главным образом люди покупают топливо для малых двигателей в канистрах на 5 л и 10 л, а также заметно чаще стали приобретать специальное топливо, масло для двигателей и другие товары, необходимые для обслуживания садовой техники”, — сказал Мелтс, отметив, что до покупки топлива для садовой машины следует выяснить для себя, какое топливо можно и какое нельзя использовать в конкретном устройстве.
Специалист по послепродажному обслуживанию Husqvarna Айво Смитт отметил, что для обеспечения долгого срока службы газонокосилок, газонных тракторов, газонных триммеров, триммеров для травы и триммеров для живых изгородей, а также прочих садовых инструментов следует пользоваться этой техникой по назначению и регулярно проводить её техническое обслуживание. “Садовым машинам надо проводить обслуживание в соответствии с интенсивностью их эксплуатации, т. е. главный принцип заключается в том, что чем больше пользуешься машинами, тем чаще следует осуществлять их техническое обслуживание”, — рассказал Смитт.
Специалисты дали три совета, как обеспечить долгий срок службы садовой техники:
Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
Прежде чем начать пользоваться любым садовым инструментом, следует ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, поскольку для каждого устройства существуют своя инструкция для наилучшего пользования им и ухода за ним. Например, большая разница, используется ли мотопила для обрезки яблони во дворе или в качестве ежедневного инструмента при заготовке дров зимой.
Выбирайте правильное топливо и смазочные материалы
В случае со всей садовой техникой следует выбирать используемое топливо и смазочные материалы, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации.
По словам менеджера по поставкам моторного топлива Circle K, при выборе топлива для садовой техники есть две возможности — моторный бензин с октановым числом 98 и специальный алкилатный бензин. “98-й бензин не содержит биоэтанола и подходит для использования во всех садовых машинах, поскольку не связывает воду и не приводит к окислению двигателя. Мы не рекомендуем использовать моторный бензин с октановым числом 95, поскольку ввиду содержания этанола он не подходит для садовой техники”, — пояснил Мелтс. Он добавил, что при использовании 95-го бензина следует также учитывать, что если что-то случится с садовой машиной, то эта проблема не подлежит решению в гарантийном порядке, поскольку было использовано неподходящее топливо.
“Зато алкилатный бензин — это ископаемое топливо, разработанное специально для малых двигателей, которое, конечно, наиболее благоприятно для машин и наиболее экологично, однако при этом и самое дорогое”, — сказал Мелтс, отметив, что алкилатный бензин можно приобрести на заправочных станциях.
Менеджер по поставкам моторного топлива Circle K подчеркнул, что, помимо выбора правильного топлива, важно также и правильно хранить купленное топливо. “Рекомендуется закупать одновременно столько топлива, сколько используете в ближайшее время, поскольку для сохранения свойств и качества топлива требуется стабильная среда. Например, канистра, поставленная где-то у поленницы, не должна подвергаться воздействию солнечных лучей, а также, безусловно, нельзя хранить топливо в канистре всю зиму”, — сказал Мелтс.
В конце сезона проведите обстоятельное техническое обслуживание
Поскольку садовые машины используют преимущественно сезонно, то разумно по окончании сезона тщательно вычистить инструмент, высушить и провести общий осмотр и техническое обслуживание. “В ходе обслуживания следует проверить, все ли крепления надёжно закреплены, нет ли каких-то повреждений. У машин с 4-тактными двигателями следует заменить в картере моторное масло, а также почистить или при необходимости заменить воздушный фильтр. Также следует проверить, заточить или заменить режущее оборудование”, — рассказал специалист по послепродажному обслуживанию Husqvarna. Проведённое в конце сезона основательное техническое обслуживание подготовит рабочий инструмент к следующему сезону.
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