По словам менеджера по поставкам моторного топлива Circle K Теэдо Мелтса, сейчас значительно выросли продажи топлива в небольших канистрах, а это знак того, что летние садовые работы в самом разгаре. “Главным образом люди покупают топливо для малых двигателей в канистрах на 5 л и 10 л, а также заметно чаще стали приобретать специальное топливо, масло для двигателей и другие товары, необходимые для обслуживания садовой техники”, — сказал Мелтс, отметив, что до покупки топлива для садовой машины следует выяснить для себя, какое топливо можно и какое нельзя использовать в конкретном устройстве.

Специалист по послепродажному обслуживанию Husqvarna Айво Смитт отметил, что для обеспечения долгого срока службы газонокосилок, газонных тракторов, газонных триммеров, триммеров для травы и триммеров для живых изгородей, а также прочих садовых инструментов следует пользоваться этой техникой по назначению и регулярно проводить её техническое обслуживание. “Садовым машинам надо проводить обслуживание в соответствии с интенсивностью их эксплуатации, т. е. главный принцип заключается в том, что чем больше пользуешься машинами, тем чаще следует осуществлять их техническое обслуживание”, — рассказал Смитт.

Специалисты дали три совета, как обеспечить долгий срок службы садовой техники:

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Прежде чем начать пользоваться любым садовым инструментом, следует ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, поскольку для каждого устройства существуют своя инструкция для наилучшего пользования им и ухода за ним. Например, большая разница, используется ли мотопила для обрезки яблони во дворе или в качестве ежедневного инструмента при заготовке дров зимой.

Выбирайте правильное топливо и смазочные материалы

В случае со всей садовой техникой следует выбирать используемое топливо и смазочные материалы, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации.

По словам менеджера по поставкам моторного топлива Circle K, при выборе топлива для садовой техники есть две возможности — моторный бензин с октановым числом 98 и специальный алкилатный бензин. “98-й бензин не содержит биоэтанола и подходит для использования во всех садовых машинах, поскольку не связывает воду и не приводит к окислению двигателя. Мы не рекомендуем использовать моторный бензин с октановым числом 95, поскольку ввиду содержания этанола он не подходит для садовой техники”, — пояснил Мелтс. Он добавил, что при использовании 95-го бензина следует также учитывать, что если что-то случится с садовой машиной, то эта проблема не подлежит решению в гарантийном порядке, поскольку было использовано неподходящее топливо.