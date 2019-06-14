14.06.2019, 16:29

В Финляндии начали искоренять шиповник, в Эстонии только планируют

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Dekor
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В Финляндии начали искоренять шиповник, в Эстонии только планируют
Фото: Pixabay

В Финляндии с 1 июня запрещена продажа шиповника, так как правительство страны внесло растение в список вредных инвазивных видов. В течение трех лет шиповник в своих дворах должны искоренить и владельцы недвижимости, передает rus.err со ссылкой на государственную службу новостей Финляндии Yle.

Запрет на продажу шиповника уже вступил в силу, а выращивание растения будет официально запрещено к концу 2022 года. Это означает, что у владельцев участков есть три с половиной года на то, чтобы очистить свои территории от шиповника.

Фото: Pixabay

К концу 2022 года шиповник также предстоит искоренить в парках, на пляжах и обочинах дорог, говорится в постановлении финского правительства.

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