В Финляндии начали искоренять шиповник, в Эстонии только планируют

Запрет на продажу шиповника уже вступил в силу, а выращивание растения будет официально запрещено к концу 2022 года. Это означает, что у владельцев участков есть три с половиной года на то, чтобы очистить свои территории от шиповника.

Фото: Pixabay

К концу 2022 года шиповник также предстоит искоренить в парках, на пляжах и обочинах дорог, говорится в постановлении финского правительства.

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