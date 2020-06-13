В Хааберсти впервые ищут самый красивый сад района

По словам старейшины Андре Ханимяги, район Хааберсти очень разнообразный, по соседству с многоквартирными домами также располагается много частных домов. “В Хааберсти большое количество интересных, красивых и имеющих неповторимый облик садов и дворов. Цель конкурса — наградить тех, чьей личный вклад помогает сделать район красивее и привлекательнее. Конкурс также поможет вдохновить других владельцев недвижимости облагородить и привести в порядок свои участки”, — сказал старейшина и призвал принимать участие в конкурсе как владельцев частных домов, так и квартирные товарищества.

Для участия в конкурсе нужно прислать не менее трёх фотографий своего сада или двора на электронную почту Haabersti@tallinnlv.ee. Также нужно указать, где этот сад находится, имя и адрес конкурсанта. Если на конкурс выставляется не свой участок, то нужно получить согласие владельца недвижимости.

При оценке учитывается общее благоустройство сада или двора, озеленение, целостность композиции и такие детали как ограда, освещение и прочее. Оценивается стиль, оригинальность и находчивость.

Фотографии садов и дворов ждут до 31 августа. Победители конкурса будут названы и награждены в сентябре 2020 года.

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