В парке Таммсааре открылась выставка городского садоводства "Съедобный Таллинн"

В крупнейших городах мира, например, Нью-Йорке или Париже, а также небольших центрах выращивание съедобных и полезных растений стало набирающим популярность трендом. Городским огородом может быть клумба во дворе, школьный учебный огород, фруктовый сад в парке или одинокая грядка с капустой на улице.

В последние годы по инициативе активных жителей и при поддержке Таллинна появилось множество новых общинных огородов, где выращивают морковку и укроп, а также заботятся об экологичном образе жизни и развитии чувства общности.

“Городское садоводство оказывает положительное влияние как на самих огородников, так и город в целом, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф. — Развиваются добрососедские отношения и экологическое мышление, обогащается общественное пространство, сохраняется разнообразие городской природы. Сейчас в Таллинне можно насчитать с десяток таких огородов, которые объединяют более 350 горожан”.

Вице-мэр добавил, что почти половина общинных садов располагается на территориях возле панельных домов — один в Мустамяэ и три в Ласнамяэ. В Пыхья-Таллинне и Кесклинне по два общинных огорода. В этом году приступили к созданию еще трех садов в Пирита, Кадриорге и Юлемисте.

Цель организованной Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства выставки “Съедобный Таллинн” — обратить внимание горожан на ценности городского садоводства и привлечь их к этой деятельности

На выставке представлены общинные огороды Лаагна, Пыхьяла и Амеэрика и их огородники, которые сами сформулировали ценности “съедобного города”.

Дополнительной информацией о городском садоводстве, работе общинных огородов и возможности заняться садоводством поделятся на выставке в парке Таммсааре в четверг, 18 июня, с 17 до 18 часов, руководители проекта городского садоводства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Мария Дерлыш и Ану Кягу.

Следить за информацией в социальных сетях можно присоединившись к группе Facebook “Съедобный город ТЛН” (Söödav linn).

Развитие городского огородничества поддерживает Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Дополнительная информация: www.tallinn.ee/est/keskkond/Linnaaiandus