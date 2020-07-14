В Тарту за Ладейной мастерской появится городской сад

Общественный городской сад впишется в единое городское пространство, где будут заниматься выращиванием местных продуктов питания, а также проводить разные учебные дни и мероприятия. Городской сад будет открыт для всех посетителей, волонтеров, местных садовников и спонсоров.

“Городские сады собирают горожан, укрепляют чувство единства и обогащают окружающую нас среду новыми социальными и экологическими ценностями. Мы надеемся, что горожане будут получать радость от деятельности в саду, а выращенные в нем плоды попадут кому-нибудь на стол”, — сказала вице-мэр Геа Кангиласки.

Городское садоводство предлагает жителям города новые возможности заниматься садоводством в городской среде. Цель затеи — пригласить горожан к общей деятельности, содействовать принципам бережного развития и функционированию общественных территорий нового типа. В саду можно разрабатывать и испытывать разные экологичные решения. Помимо прочего посетителей сада ожидают роща садовых деревьев, съедобные живые изгороди, теплица, печь для приготовления пиццы, учебная тропа растений и многое другое. Кроме того, здесь можно будет участвовать в толоках, учебных семинарах или самому организовать экологичные мероприятия. Инициаторы городского сада Эмайыэ желают создать приятное живописное место, где можно наслаждаться свежим воздухом, практиковать доброе сотрудничество между горожанами и организациями, а также уважение к природе.

Сад Эмайыэ расположится на территории площадью 2700 м2 за комплексом Ладейной мастерской, открывающимся в конце этого лета. Территорию планируется открыть для посетителей весной 2021 года.

Уже в августе этого года состоятся крупные общественные информационные вечера, толоки и прочие мероприятия. Подробную информацию о саде Эмайыэ можно получить на странице в Facebook по адресу https://www.facebook.com/emajoeaed/. 8 августа в Тартуском центральном парке состоится День городской природы, где команда сада Эмайыэ представит концепцию сада и расскажет о том, какие возможности открываются для горожан в саду Эмайыэ.