4 потенциальных проблемы рынка аренды в период кризиса

Чрезмерное предложение арендного жилья и ценовое давление

“В связи с чрезвычайным положение многие собственники, предлагающие жилье в краткосрочную аренду, начинают выставлять свои квартиры для долгосрочного съема, в результате чего рынок арендных квартир оказался перенасыщен. Это непременно вызовет давление на цены, как минимум, на какое-то время. Например, статистика портала Kinnisvara24.ee показывает, что если в начале марта средняя цена объявлений о сдаче в аренду расположенных в Таллинне квартир, домов и частей домов составляла 904 евро в месяц, то к началу апреля средняя цена снизилась до 763 евро. Конечно, это положительно сказывается на тех, кто ищет арендное жилье — для них выбор стал шире, а цены выгоднее”, — говорит Алайн Аун.

Арендаторов не найти днем с огнем

“Есть арендаторы, которые признают трудности с оплатой и пытаются найти компромисс, но есть и такие, которые в случае трудностей просто исчезают и связаться с ними становится невозможно. Помимо неуплаты арендной платы, арендатор также может оставить в квартире настоящий бардак. Поскольку Эстония маленькая страна, если повезет, с арендатором все-таки получится связаться через знакомых или социальные сети. Но если речь идет об иностранце, который за один день исчезает в неизвестном направлении, ситуация может быть сложнее”, — объясняет Аун.

Половина жилья не застрахована

“Проведенное осенью исследование безопасности показало, что жители Эстонии больше всего беспокоятся о своей недвижимости — переживают, что она может сгореть или пострадать каким-то иным образом. Интересным и тревожным, впрочем, является тот факт, что при этом половина жилья в Эстонии остается не застрахована. Таким образом, если несчастье все же произойдет, оно может стать очень болезненным ударом, особенно в трудное время, когда доходы и так сокращаются”, — рассказывает Катерина Лепвальтс.

Связанный с жильем ущерб — самый дорогой

“Люди сейчас проводят много времени дома, и поэтому риск несчастных случаев выше, чем до объявления чрезвычайного положения. Хотя жители Эстонии больше всего боятся пожаров, которые также наносят наибольший финансовый ущерб, в количественном выражении больше всего происходит затоплений, например, в связи с прорывом труб. Причем, в случае аренды квартиры, если авария произошла по вине арендатора, конечная ответственность все же лежит на собственнике”, — отмечает Лепвальтс.