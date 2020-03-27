6 рекомендаций по поиску съемной квартиры во время чрезвычайного положения

По словам Лауры Таммеорг, руководителя по маркетингу и развитию продукции портала недвижимости Kinnisvara24.ee, несмотря на настоятельные рекомендации оставаться дома в данной ситуации, некоторым сейчас приходится искать новую съемную квартиру или дом. “Нам советуют оставаться дома, работать и учиться на дому, но если этого дома нет — например, договор аренды заканчивается или надо переехать по другой причине — то при поиске нового жилья нужно соблюдать правила гигиены и охраны здоровья”.

Таммеорг дала пять рекомендаций для поиска съемного жилья в этот период:

1. Проделайте предварительную работу в интернете

На порталах недвижимости обычно размещены большие фотографии сдаваемых квартир и подробная информация о них. Тщательно проработайте ее, не выходя из дома, и выберите 3-5 квартир, которые вы хотели бы посмотреть.

2. Попросите ознакомиться с жильем виртуально

Чтобы убедиться в том, что информация и фотографии в объявлении о сдаче квартиры соответствуют реальности, не обязательно ехать на место лично. Часть маклеров предлагает виртуальный осмотр квартир посредством видеозвонка. Спросите маклера или хозяев квартиры, какие смарт-решения возможны в вашем случае.

3. Бесконтактный осмотр

Если вы уже более или менее определились с выбором и хотите лично осмотреть жилье до того, как подписывать договор, обсудите все детали с маклером заранее. Маклер может открыть дверь, проветрить квартиру и, скажем, подождать вас на улице — ему не обязательно находиться в ней вместе с вами при осмотре. Если вы все же намерены осматривать жилье вместе, то соблюдайте безопасную дистанцию в 1–2 метра и, конечно, обойдитесь без рукопожатий.

4. Соблюдайте правила гигиены