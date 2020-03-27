Если у человека возникает необходимость искать новое съемное жилье в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения, делать это нужно с соблюдением социальной дистанции и правил гигиены.
6 рекомендаций по поиску съемной квартиры во время чрезвычайного положения
По словам Лауры Таммеорг, руководителя по маркетингу и развитию продукции портала недвижимости Kinnisvara24.ee, несмотря на настоятельные рекомендации оставаться дома в данной ситуации, некоторым сейчас приходится искать новую съемную квартиру или дом. “Нам советуют оставаться дома, работать и учиться на дому, но если этого дома нет — например, договор аренды заканчивается или надо переехать по другой причине — то при поиске нового жилья нужно соблюдать правила гигиены и охраны здоровья”.
Таммеорг дала пять рекомендаций для поиска съемного жилья в этот период:
1. Проделайте предварительную работу в интернете
На порталах недвижимости обычно размещены большие фотографии сдаваемых квартир и подробная информация о них. Тщательно проработайте ее, не выходя из дома, и выберите 3-5 квартир, которые вы хотели бы посмотреть.
2. Попросите ознакомиться с жильем виртуально
Чтобы убедиться в том, что информация и фотографии в объявлении о сдаче квартиры соответствуют реальности, не обязательно ехать на место лично. Часть маклеров предлагает виртуальный осмотр квартир посредством видеозвонка. Спросите маклера или хозяев квартиры, какие смарт-решения возможны в вашем случае.
3. Бесконтактный осмотр
Если вы уже более или менее определились с выбором и хотите лично осмотреть жилье до того, как подписывать договор, обсудите все детали с маклером заранее. Маклер может открыть дверь, проветрить квартиру и, скажем, подождать вас на улице — ему не обязательно находиться в ней вместе с вами при осмотре. Если вы все же намерены осматривать жилье вместе, то соблюдайте безопасную дистанцию в 1–2 метра и, конечно, обойдитесь без рукопожатий.
4. Соблюдайте правила гигиены
Вымойте руки перед тем и после того, как войти в квартиру. Попросите маклера продезинфицировать ручки дверей, а сами постарайтесь трогать как можно меньше предметов. По возможности воспользуйтесь перчатками и маской.
5. Воспользуйтесь преимуществами, которые дает вам чрезвычайное положение
Поскольку сектор туризма сейчас “поставлен на паузу”, квартиры, предназначенные для краткосрочной сдачи в аренду, пустуют. Некоторые из них предлагаются на рынке долгосрочной аренды, что увеличивает общее количество предлагаемых съемных квартир и домов. Это, в свою очередь, влияет на цены и создает более выгодные для съемщиков предпосылки для переговоров о цене и условиях аренды.
6. Снимите жилье без залога
В период экономической нестабильности неразумно тратить деньги на залог. На портале Kinnisvara24 можно найти квартиры, сдаваемые без залога, на основании договора аренды Rendin. Для съемщика услуга Rendin означает, что залог платить не нужно, но к арендной плате каждый месяц добавляется плата за услугу в размере 2,5% от суммы арендной платы; например, если за аренду съемщик платит 500 евро в месяц, то плата за услугу составит 12,50. Владельцу недвижимости услуга Rendin предоставляется бесплатно, а его имущество защищено страховкой договора аренды от ERGO.
Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 был основан в 2018 году Ekspress Grupp и ведущими бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% — пяти бюро недвижимости.
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