А цены все растут: в Таллинне снова подорожал квадратный метр жилья

По сравнению с январем 2019 года цена квадратного метра в таллиннских квартирах снизилась в феврале в среднем на 1,7%. Медианная цена квадратного метра в столичных квартирах в выросла за год на 2,1% до 1814 евро, а за месяц упала на 3,3%, сообщил Земельный департамент.

Всего в феврале в Таллинне было совершено 674 сделки с квартирами на общую сумму 74,7 млн евро.

За февраль 2018 года в столице совершили 771 сделку на общую сумму почти 83,6 млн евро, в январе сделок по купле-продаже квартиры было 756 на сумму 84,1 млн евро.

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