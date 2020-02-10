Airbnb приостановил бронирование жилья в Пекине из-за коронавируса

Запрещено бронирование помещений с датами заезда от 7 февраля до 29 февраля для краткосрочной аренды, уточнила компания. Это решение было принято по требованию властей Пекина, выдвинутого в рамках профилактики распространения коронавируса.

Всем, кому придется отменить бронь, Airbnb пообещала полностью компенсировать затраты. Пресс-служба администрации Пекина на запрос агентства не ответила.

Аналогичное решение примут и конкуренты американцев — местный сервис Xiaozhu, добавляет Bloomberg. Поступят ли также другие сервисы по поиску съемного жилья, например Tujia, неясно. Trip.com сообщил, что ограничено бронирование “некоторых” апартаментов в Пекине, и рекомендовал клиентам искать номера в отелях.

В связи со вспышкой нового коронавируса, вызывающего пневмонию, Китай ограничил выездной туризм, прервал транспортное сообщение с рядом городов, а другие страны ограничили поездки в КНР. В Китае, по данным на утро 10 февраля, было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли.