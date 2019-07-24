Аналитики из консалтинговой компании Deloitte составили рейтинг 12-ти европейских стран по количеству годовых окладов, которые их жителям придется потратить на покупку 70-метровой квартиры, пишет NEWSru.com.
Аналитики выяснили, в какой европейской стране можно быстрее всего накопить на квартиру
Исследование показало, что самой недоступной такая квартира является в Чехии, где ее покупка обойдется в 11 годовых окладов. Далее следуют Латвия (10,1), Великобритания (9,4), Хорватия (7,9) и Польша (7,5). В первую десятку по дороговизне также вошли Венгрия (7,1), Италия (6,2), Австрия (5,7), Дания (5,1) и Норвегия (5,0).
Меньше четырех годовых окладов на покупку квартир ы площадью 70 квадратных метров придется потратить жителям Бельгии (4) и Португалии (3,8).
Как пишет Prian.ru, дороговизна жилья в Чехии обусловлена низкими объемами строительства, а также высоким инвестиционным спросом. Так, за 2018 год недвижимость в Чехии подорожала на 16,8%, а в Праге – на рекордные 22%.
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