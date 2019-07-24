Аналитики выяснили, в какой европейской стране можно быстрее всего накопить на квартиру

Исследование показало, что самой недоступной такая квартира является в Чехии, где ее покупка обойдется в 11 годовых окладов. Далее следуют Латвия (10,1), Великобритания (9,4), Хорватия (7,9) и Польша (7,5). В первую десятку по дороговизне также вошли Венгрия (7,1), Италия (6,2), Австрия (5,7), Дания (5,1) и Норвегия (5,0).

Меньше четырех годовых окладов на покупку квартир ы площадью 70 квадратных метров придется потратить жителям Бельгии (4) и Португалии (3,8).