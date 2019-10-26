Сколько месяцев гражданам разных стран нужно откладывать зарплату, чтобы купить жилье стоимостью в 50 тысяч евро, без учета других трат и вычета налогов? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали зарплаты в разных странах.
АНАЛИЗ | Накопить на жилье — сколько зарплат нужно отложить в разных странах?
Эстонцу со средним доходом в 1187 евро на квартиру стоимостью в 50 тысяч евро нужно откладывать 42 месяца. В Литве и Латвии — около 61 месяца. А вот в Финляндии и Швеции жилье можно купить за 19 средних зарплат, или 1,5 года.
Украина находится в самом конце списка. Среднестатистическому украинцу нужно откладывать свой дохой в течение 155 месяцев, или почти 13 лет. В Беларуси — 124 месяца, или 10 лет.
Лидирует в рейтинге Дания. Тут нужно отложить 15 зарплат, или чуть больше одного года. Но жилья за 50 тысяч евро, например, в Копенгагене, просто не существует.
Низкая процентная ставка — не показатель
Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни — не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, у которых можно оформить кредит на жилье. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces (которая ведет успешный бизнес в Украине) говорит, что низкая процентная ставка не является гарантией того, что банк будет обслуживать ипотечный кредит по низкой стоимости.
“Во многих развитых странах процентные ставки по ипотечному кредиту не являются основной затратой. Обслуживание кредита — вот на чем сейчас зарабатывают банки. Даже в Дании банки уже работают с отрицательными ставками, то есть еще доплачивают заемщикам. Но работать себе в убыток финансовые учреждения не будут, поэтому они берут хорошую плату за обслуживание кредита. Сюда входят и комиссия, и налоги, и страховка. И это хорошо если еще нет посредников, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — В Эстонии банки берут маленький процент за обслуживание кредита, но большая стоимость жилья просто все перечеркивает. Хотя можем сказать, что дешевого жилья нигде нет. Конечно, в Финляндии легче заработать на жилье, чем в Украине. Но там квадратные метры стоят в несколько раз дороже. Например, в Киеве 1 кв.м. стоит около 800 евро, а вот в Хельсинки — почти три тысячи евро”.
Уманец говорит, что эстонцы в будущем могли бы увидеть отрицательные ставки на ипотечный кредит, но из-за ухода с рынка больших банков это в ближайшее время вряд ли предвидится.
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