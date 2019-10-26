АНАЛИЗ | Накопить на жилье — сколько зарплат нужно отложить в разных странах?

Эстонцу со средним доходом в 1187 евро на квартиру стоимостью в 50 тысяч евро нужно откладывать 42 месяца. В Литве и Латвии — около 61 месяца. А вот в Финляндии и Швеции жилье можно купить за 19 средних зарплат, или 1,5 года.

Украина находится в самом конце списка. Среднестатистическому украинцу нужно откладывать свой дохой в течение 155 месяцев, или почти 13 лет. В Беларуси — 124 месяца, или 10 лет.

Лидирует в рейтинге Дания. Тут нужно отложить 15 зарплат, или чуть больше одного года. Но жилья за 50 тысяч евро, например, в Копенгагене, просто не существует.

Низкая процентная ставка — не показатель



Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни — не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, у которых можно оформить кредит на жилье. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces (которая ведет успешный бизнес в Украине) говорит, что низкая процентная ставка не является гарантией того, что банк будет обслуживать ипотечный кредит по низкой стоимости.