26.10.2019, 14:00

АНАЛИЗ | Накопить на жилье — сколько зарплат нужно отложить в разных странах?


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АНАЛИЗ | Накопить на жилье — сколько зарплат нужно отложить в разных странах?
Фото: Pixabay

Сколько месяцев гражданам разных стран нужно откладывать зарплату, чтобы купить жилье стоимостью в 50 тысяч евро, без учета других трат и вычета налогов? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали зарплаты в разных странах.

Эстонцу со средним доходом в 1187 евро на квартиру стоимостью в 50 тысяч евро нужно откладывать 42 месяца. В Литве и Латвии — около 61 месяца. А вот в Финляндии и Швеции жилье можно купить за 19 средних зарплат, или 1,5 года.

Украина находится в самом конце списка. Среднестатистическому украинцу нужно откладывать свой дохой в течение 155 месяцев, или почти 13 лет. В Беларуси — 124 месяца, или 10 лет.

Лидирует в рейтинге Дания. Тут нужно отложить 15 зарплат, или чуть больше одного года. Но жилья за 50 тысяч евро, например, в Копенгагене, просто не существует.

Низкая процентная ставка — не показатель


Откладывать деньги на квартиру треть своей жизни — не самый популярный способ для приобретения жилья. На помощь приходят банки, у которых можно оформить кредит на жилье. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces (которая ведет успешный бизнес в Украине) говорит, что низкая процентная ставка не является гарантией того, что банк будет обслуживать ипотечный кредит по низкой стоимости.

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“Во многих развитых странах процентные ставки по ипотечному кредиту не являются основной затратой. Обслуживание кредита — вот на чем сейчас зарабатывают банки. Даже в Дании банки уже работают с отрицательными ставками, то есть еще доплачивают заемщикам. Но работать себе в убыток финансовые учреждения не будут, поэтому они берут хорошую плату за обслуживание кредита. Сюда входят и комиссия, и налоги, и страховка. И это хорошо если еще нет посредников, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — В Эстонии банки берут маленький процент за обслуживание кредита, но большая стоимость жилья просто все перечеркивает. Хотя можем сказать, что дешевого жилья нигде нет. Конечно, в Финляндии легче заработать на жилье, чем в Украине. Но там квадратные метры стоят в несколько раз дороже. Например, в Киеве 1 кв.м. стоит около 800 евро, а вот в Хельсинки — почти три тысячи евро”.

Уманец говорит, что эстонцы в будущем могли бы увидеть отрицательные ставки на ипотечный кредит, но из-за ухода с рынка больших банков это в ближайшее время вряд ли предвидится.

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