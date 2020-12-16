АНАЛИЗ | Вопреки коронакризису в Эстонии и Литве цены на жилье в 2020 году выросли, в Латвии — снизились

Как пишу в своем обзоре аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, эстонский рынок недвижимости был одним из самых быстрорастущих в Европе даже во время распространения Covid-19. И по данным Global Property Guide, в третьем квартале 2020 года (используя данные с поправкой на инфляцию) рынок недвижимости вырос на 4.71%. Однако по сравнению со вторым кварталом он упал на 3.08%.

В свою очередь, по данным Земельного департамента Эстонии, квадратный метр Таллиннских квартир в октябре начал расти и стоил в среднем 2150 евро. Это на 4% больше прошлогодних октябрьских показателей, и на 1% ниже, чем в сентябре. А цена на м2 в новостройках выросла за год с 2585 до 2797 евро.

Также стоит отметить и то, что в октябре 2020 года на рынке недвижимости в Эстонии было совершено более пяти тысяч сделок купли-продажи, что на 11% больше за тот же период в 2019 году.

В Латвии цены падают, а в Литве медленно растут

Несмотря на рост цен на жилье в первом и втором квартале, третий квартал 2020 года показал падение на 1.34% в годовом исчислении. И в сравнении со вторым кварталом этого года цены на жилье в Латвии снизились на 0.99%. Что касается Литвы, то за третий квартал 2020 года цены выросли на 3.42% в годовом исчислении. По сравнению со вторым кварталом так же наблюдался рост, но не большой — 0.64%.

Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец, рынок недвижимости наверстывает упущенное. “Из-за пандемии коронавируса некоторые строительные компании в Прибалтике и Украине приостановили работы или перенесли сроки сдачи новостроек. Но как видим по статистике, рынок жилой недвижимости возвращается в прежний режим, люди покупают и продают”, — говорит Уманец.

Самый большой рост цен на жилье в третьем квартале произошел в Турции — 13.89%; среди европейских стран в Германии — 12,44% и Словацкой Республике — 10,1%.

А вот наибольшее снижение цен на недвижимость, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с поправкой на инфляцию, произошло в Черногории — -21,99% и Латвии — -1,34%.