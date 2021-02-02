Аренда квартир: за последний год власти недосчитались налогов на 24 млн евро

В 2019 году размер не уплаченных с арендных квартир налога оценили в 23,7 млн евро, и за предшествующие два года эта сумма выросла на 2,7 млн евро.

По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, ведомству сложно выявлять людей, которые ведут расчеты наличными и таким образом уклоняются от налогов: “Одна из главных причин, несомненно, рост числа жилых помещений. Постоянно строятся новые площади, экономика растет, и в связи с этим постоянно растут и цены на аренду, что увеличивает и сумму не уплачиваемых налогов. Нет прямой причины, по которой сегодня надо пользоваться наличными. Это намного удобнее делать через современные интернет-банки. Я не вижу рациональной причины”.

По словам члена правления Палаты агентов недвижимости Ардо Леппа, число уклоняющихся от уплаты налогов владельцев недвижимости за десять лет уменьшилось.

Лепп отметил, что внесение арендной платы наличными могут предпочитать также пожилые люди, которые меньше пользуются интернет-банками, и добавил: “Расчеты наличными — одна из возможностей для владельцев недвижимости раз в месяц осмотреть квартиру; в каком она состоянии и как арендатор ею пользуется”.

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