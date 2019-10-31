Так повелось, что людей привлекают старинные дома и загадочные помещения, несущие в себе непередаваемый дух прошлого. Предлагаем вашему вниманию три расположенных в Эстонии исторических здания, которые с помощью застройщиков и архитекторов обрели новое дыхание, сохранив свое своеобразие и ценность.
АРХИВНЫЕ ФОТО | Старые здания с интересной историей, которые превратились в современные многоквартирные дома
Если во всем мире тенденция превращать старые промышленные здания в уютное жилье началась уже несколько десятков лет назад, то для Эстонии такой подход довольно новый. Плюсов проживания в подобных домах достаточно: высокие потолки, интересная планировка, старинные и своеобразные материалы, а также невероятная аура.
Новое дыхание фабрики по производству конфет Клауссона
Реконструкция здания бывшей конфетной фабрики Рудольфа Клауссона закончится к осени следующего года. Само здание было построено в 1904 году. Согласно проекту, пострадавшее в советское время здание будет восстановлено во всей своей красе, а рядом появится совершенно новый дом в индустриальном стиле. Над комплексом работает архитектурное бюро Luhse ja Tuhal.
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По словам архитектора бюро Ра Луше, разница между типичным многоквартирным домом и заводом действительно очень большая, но здесь открываются широкие возможности для пространственных решений. “Если говорить об обычных многоквартирных домах, то они спроектированы изнутри наружу, то есть посередине находится лестничная клетка, с которой можно попасть в квартиру. Это означает, что здание открыто во всех направлениях и имеет много окон. В случае с располагающимся на границе грунта производственным зданием одна стена автоматически становится своего рода брандмауэром, куда окна установить невозможно. То есть здесь все с точностью наоборот. Движение происходит извне вовнутрь. Окна вообще не имеют никакого значения, значение имеет внутренний двор, куда будут выходить максимально большие окна, террасы и балконы”. По его словам, такие нестандартные и высокие жилые площади, намного интереснее, а высокие потолки открывают много возможностей.
Ключевое слово проекта: Скандинавия. Все здания были названы в честь именитых дизайнеров: Aalto, Jacobsen и Panton. В современных лофт-квартирах имеется все, чего можно ожидать от пропитанного индустриальным духом жилья: окна от пола до потолка, отрытые и воздушные пространства, дополненные светлой внутренней отделкой и качественными натуральными материалами.
Также будет иметься большая дворовая зона, что для Каламая несвойственно. Ранее здесь росли яблони, плоды которых, помимо прочего, использовались при изготовлении конфет. Сейчас же здесь можно будет устроить пикник или разбить сад и построить оранжерею.
Достойное возрождение здания министерства
Не все министерские здания настигла столь гламурная участь, как здание бывшего министерства социальных дел. Взять хотя бы здание министерства финансов, находившееся на углу Суур-Амеэрика и снесенное несколько лет назад.
Grand Gonsior — отличный пример того, как вместо сноса превратить грандиозное здание в привлекательную жилую среду. Само здание было построено в 1950-х годах архитекторами Пеэтером Тарвасом и Хейки Карно. Его реновацию осуществил Айгар Рохт (AB Korrus), авторами решений по внутренней архитектуре являются Каур Кяэрма и Трийн Виллемсаар. Сейчас здесь располагается жилой дом на 80 квартир. Фасад здания был сохранен, восстановлена большая часть интерьера: лестничные клетки, фойе и потолочные карнизы.
Каур Кяэрма считает, что старые дома характеризует особый дух, которого невозможно добиться в новой архитектуре. “Часто это выражается в несовершенстве: расположении окон, пропорциях помещений и других деталях. Например, кое-где стены неразумно толстые”. Несмотря на то, что многое было специально сохранено, не обошлось и без перемен. Например, были увеличены окна выходящего во двор фасада. Теперь они позволяют любоваться более просторными видами и подчеркивают монументальность самого здания.
Что касается внутренней архитектуры, то здесь переплетается вдохновение 1950-х и новые веяния. По словам Виллемсаар, при создании пакетов использовался довольно смелый подход. Например, в оформлении спальных комнат можно встретить обои со смелым орнаментом, необычную геометрию и текстуру.
Полы квартир покрывает элегантный паркет, уложенный елочкой. Веса добавляют детали из латуни и бархата. Отправной точкой внутреннего дизайна кваритры-образца стал светильник Lee Broom Optical, мотив которого — тонкие черные линии. Такая же линии представлена на кухне и в других деталях.
Из клубного здания Военной школы — в урбанистическое многоквартирное жилье
Оригинальную жилую среду можно получить и путем трансформации образцов военной архитектуры. Хороший пример этому: реконструкция комплекса казарм Тонди и последующее перерождение клубного здания (Марси, 6) военного городка в представительский многоквартирный дом. Здание было построено в 1915-1916 гг. Кадеты называли его белым домом, также здесь какое-то время действовало казино для офицеров.
В советское время второй этаж здания использовался как кинозал, на первом располагался музей имени Александра Матросова. Здание относятся к памятникам старины. В 2017 году Pro Kapital полностью реновировал его, в результате чего в доме появилось 45 самобытных квартир. К настоящему моменту все апартаменты уже нашли своих хозяев.
Фасад исторических зданий не обязательно должен диктовать интерьерные решения. Всегда можно подстроиться под нужды современных людей и эстетику нового мира. Здание на Марси, 6 очень хорошо справилось с этой задачей, объединяя в себе новое и старое.
Над интерьером работали дизайнеры Тармо Луйск и Андрес Рохтла, которые особенно старались выделить высокие потолки (4-6 м) и большие окна, что и стало отправной точкой рационального, простого и хорошо продуманного внутреннего дизайна.
- Статья вышла в новом номере журнала Disain, Interjöör & Arhitektuur. Подписаться на журнал можно ЗДЕСЬ.
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