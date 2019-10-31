АРХИВНЫЕ ФОТО | Старые здания с интересной историей, которые превратились в современные многоквартирные дома

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По словам архитектора бюро Ра Луше, разница между типичным многоквартирным домом и заводом действительно очень большая, но здесь открываются широкие возможности для пространственных решений. “Если говорить об обычных многоквартирных домах, то они спроектированы изнутри наружу, то есть посередине находится лестничная клетка, с которой можно попасть в квартиру. Это означает, что здание открыто во всех направлениях и имеет много окон. В случае с располагающимся на границе грунта производственным зданием одна стена автоматически становится своего рода брандмауэром, куда окна установить невозможно. То есть здесь все с точностью наоборот. Движение происходит извне вовнутрь. Окна вообще не имеют никакого значения, значение имеет внутренний двор, куда будут выходить максимально большие окна, террасы и балконы”. По его словам, такие нестандартные и высокие жилые площади, намного интереснее, а высокие потолки открывают много возможностей.



Klaussoni Kommivabrik / Endover



Ключевое слово проекта: Скандинавия. Все здания были названы в честь именитых дизайнеров: Aalto, Jacobsen и Panton. В современных лофт-квартирах имеется все, чего можно ожидать от пропитанного индустриальным духом жилья: окна от пола до потолка, отрытые и воздушные пространства, дополненные светлой внутренней отделкой и качественными натуральными материалами.



Klaussoni Kommivabrik / Endover



Также будет иметься большая дворовая зона, что для Каламая несвойственно. Ранее здесь росли яблони, плоды которых, помимо прочего, использовались при изготовлении конфет. Сейчас же здесь можно будет устроить пикник или разбить сад и построить оранжерею.

Достойное возрождение здания министерства



Не все министерские здания настигла столь гламурная участь, как здание бывшего министерства социальных дел. Взять хотя бы здание министерства финансов, находившееся на углу Суур-Амеэрика и снесенное несколько лет назад.

Grand Gonsior — отличный пример того, как вместо сноса превратить грандиозное здание в привлекательную жилую среду. Само здание было построено в 1950-х годах архитекторами Пеэтером Тарвасом и Хейки Карно. Его реновацию осуществил Айгар Рохт (AB Korrus), авторами решений по внутренней архитектуре являются Каур Кяэрма и Трийн Виллемсаар. Сейчас здесь располагается жилой дом на 80 квартир. Фасад здания был сохранен, восстановлена большая часть интерьера: лестничные клетки, фойе и потолочные карнизы.



Enne Grand Gonsiorit asus majas sotsiaalministeerium, nõukogude perioodil tegutses seal ENSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaadi haldushoone. Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum



Каур Кяэрма считает, что старые дома характеризует особый дух, которого невозможно добиться в новой архитектуре. “Часто это выражается в несовершенстве: расположении окон, пропорциях помещений и других деталях. Например, кое-где стены неразумно толстые”. Несмотря на то, что многое было специально сохранено, не обошлось и без перемен. Например, были увеличены окна выходящего во двор фасада. Теперь они позволяют любоваться более просторными видами и подчеркивают монументальность самого здания.



3D: Siim Tiigimägi / Kaamos Kinnisvara



Что касается внутренней архитектуры, то здесь переплетается вдохновение 1950-х и новые веяния. По словам Виллемсаар, при создании пакетов использовался довольно смелый подход. Например, в оформлении спальных комнат можно встретить обои со смелым орнаментом, необычную геометрию и текстуру.



3D: Siim Tiigimägi / Kaamos Kinnisvara



Полы квартир покрывает элегантный паркет, уложенный елочкой. Веса добавляют детали из латуни и бархата. Отправной точкой внутреннего дизайна кваритры-образца стал светильник Lee Broom Optical, мотив которого — тонкие черные линии. Такая же линии представлена на кухне и в других деталях.



Foto: Tõnu Tunnel

Из клубного здания Военной школы — в урбанистическое многоквартирное жилье