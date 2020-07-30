Банк поясняет: исключает ли игра в лотерею получение жилищного кредита?

“Прежде чем выдать жилищный кредит, банк обычно проверяет доходы и расходы человека за последние шесть месяцев. Это позволяет оценить, сколько свободных денег остается у клиента после выполнения своих обязательств”, — сказал менеджер по кредитным продуктам для частных лиц Luminor Мартин Малиновский. “На выплаты по кредиту можно тратить до 50 процентов ежемесячного дохода. Это означает, что после возвратных платежей по кредитам и выполнения прочих финансовых обязательств у клиента должен оставаться достаточный денежный буфер для покрытия ежедневных расходов, а также для создания сбережений”.

Однако, по словам Малиновского, банк может задавать клиенту дополнительные вопросы, если в выписке по счету были выявлены негативные особенности, такие как регулярные и высокие расходы на азартные игры, которые могут указывать на небрежное финансовое поведение.

“Однако если крайние модели поведения не замечены, то личные покупки банка, включая скромные затраты на лотереи, как правило, банк не интересуют”, — пояснил он.

“Конечно, серьезный знак опасности — это быстрые кредиты, которые в основном используются для покрытия текущих займов или других долгов”, — подчеркнул Малиновский. “Однако не все так однозначно. Поэтому, если это единичный и понятный случай, а обязательства были погашены правильно, мы не можем из-за него отклонить заявку на кредит”, — сказал он.

Менеджер по кредитным продуктам для частных лиц Luminor объяснил, что банк следует принципам ответственного кредитования, и ожидает от клиентов того же.

“Подавая заявку на кредит, клиент при умелом обращении с деньгами, безусловно, извлечет выгоду, следуя мудрым правилам финансового поведения и обладая привычками сбережения. Самые тревожные знаки при оценке заявки на кредит — это прошлые задолженности, поэтому следует внимательно относиться к своим обязательствам и своевременно их погашать”, — подчеркнул Малиновский.