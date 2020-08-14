Банк рассказал, какие квартиры быстро продаются ближе к осени и где стали покупать недвижимость во время ЧП

“Первое жильё обычно покупается самостоятельно или с помощью родителей. В основном, предпочтение отдаётся квартирам вторичного рынка. В новостройках первое жильё покупается реже, потому что там цена квадратного метра слишком высока”, — сказал руководитель партнёрских отношений Luminor Кристьян Ясинский. “Чем ближе к осени, тем больше мы видим, что квартиры в Таллинне и Тарту в основном продаются в районе университетов. Например, 1-2-комнатная квартира, выставленная на продажу возле TalTech, продаётся очень быстро. Быстро находят покупателя и квартиры в центре города”.

Вторая группа — соискатели жилищного кредита, которые хотят заменить существующее жильё. “В большинстве случаев они хотят иметь похожее, но более новое и качественное жильё. Многие хотят жить в прежнем, привычном районе и просто хотят купить новую и, возможно, даже большую по площади квартиру — но уже в новом жилом комплексе, возведённом в том же районе. Но есть и те, кто хочет переехать поближе к центру города или, наоборот, в более тихую загородную квартиру”, — пояснил руководитель партнёрских отношений Luminor.

Что касается людей, которые покупают квартиру с целью инвестирования, то, по словам Ясинского, для них особенно важна хорошая доходность от аренды. “В Мустамяэ покупают много квартир. Это популярная недвижимость для сдачи в аренду как среди жителей Эстонии, так и среди иностранных студентов. Выбор в основном основан на доходности, а состояние и цена не так важны”, — отметил он и добавил, что среди инвесторов популярны также микроквартиры.

Ясинский отметил, что во время чрезвычайного положения больше стала цениться сельская местность. “Загородные дома и коттеджи начали интересовать тех людей, у которых появилась возможность в связи с чрезвычайным положением работать удалённо. Спрос на загородные дома в какой-то момент резко вырос, но в последние месяцы существенного роста здесь не произошло”, — добавил он.

Независимо от того, какое жильё вы хотите купить, первым делом стоит обратиться в банк. “Вы можете смело обращаться в банк ещё до выбора реального объекта. Если человек хочет знать, какие у него есть варианты, мы всегда готовы дать совет”, — заключил Кристьян Ясинский.