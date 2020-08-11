Банк разъясняет: основные мифы, которые преследуют покупателей жилья

“Клиенты сообщают нам, что покупка жилья откладывается в основном из-за того, что они боятся жёстких условий получения жилищного кредита и не имеют достаточно денег для внесения крупного первоначального взноса. Однако часто оказывается, что реальных препятствий со стороны банка нет. Поэтому, если у вас есть какие-либо планы по приобретения жилья, определенно стоит обратиться в банк и изучить ваши возможности более подробно, — пояснил руководитель сферы кредитной продукции Luminor Хейки Раадик. — Один из самых распространённых мифов заключается в том, что люди должны сначала найти новое жильё, и только потом приходить в банк, но на самом деле было бы разумнее сделать наоборот — обратитесь в банк, мы рассмотрим ваши возможности, и, исходя из этого, вы сможете искать себе подходящее жильё”.

По словам Раадика, некоторые откладывают покупку жилья ещё и потому, что ожидают падения цен на квартиры. “В определенные периоды цены на жильё действительно могут несколько снижаться, но в целом цены стабильно растут. Даже в нынешнее непростое время, вызванное коронавирусом, мы не увидели серьёзных изменений — особенно, если речь идёт о новых проектах”, — сказал он.

Руководитель сферы кредитной продукции Luminor пояснил, что в случае падения цен на квартиры люди могут не достичь ожидаемого выигрыша, потому что следует учитывать и ежемесячную стоимость аренды. “Например, если арендованная квартира стоит 350 евро в месяц, то расходы на аренду составят 4200 евро в год. В некоторых случаях эта сумма может составлять почти половину платежа по жилищному кредиту”, — привёл он пример.

Многие люди также опасаются крупного первоначального взноса при покупке жилья, и, по словам Раадика, люди считают, что он составляет не менее 20 процентов от стоимости нового жилья. “Это ещё один распространённый миф, потому что на самом деле первоначальный взнос Luminor по жилищному кредиту может составлять 15 или даже 10 процентов с гарантией KredEx. Если же у человека есть дополнительный залог, можно получить кредит даже без первоначального взноса”, — уточнил он.