Банк: средняя сумма жилищного кредита увеличилась, но количество сделок уменьшилось — в чем причина?

Руководитель сферы розничного банковского обслуживания банка SEB Айнар Леппянен: “Если по объему в сентябре мы превысили уровень жилищных кредитов прошлого года, то по количеству квартир или домов мы отстаем примерно на 6%. Это связано с тем, что выдаваемые в виде кредита деньги в большей степени используются для покупки для покупки недвижимости в новостройках, где цена квадратного метра выше по сравнению с недвижимостью на вторичном рынке. Однако меньшее количество сделок указывает на то, что некоторые клиенты проявляют большую осторожность, чем в то же время в прошлом году, на адаптацию требуется время, люди следят, каковы перспективы в плане работы и доходов, и принимают соответствующие решения.

Статистика выдачи жилищных кредитов банка SEB показала существенное снижение объемов в марте и апреле 2020 года, после чего процент выдачи жилищных кредитов начал стабильно расти. Тенденция возросла особенно сильно в августе, а уже в сентябре был превышен уровень новых продаж жилищных кредитов как годичной, так и двухгодичной давности. Увеличение средней суммы жилищных кредитов было заметно с первых месяцев года.

“Сейчас мы видим по большинству направлений, что ситуация уже не такая сложная, как прогнозировалось весной. В настоящее время рост безработицы остается ограниченным и в основном затронул туристические предприятия, отели, объекты размещения и общественного питания, которые обслуживают иностранных туристов. Экономическая среда в целом свыкается с новой реальностью. Разумеется, пока рано говорить о полном восстановлении экономики, однако стабилизация и, на этом фоне, восстановление покупательной способности вполне очевидны”.

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