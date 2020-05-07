Банки могут отказать в жилищном кредите тем, чей работодатель запрашивает госпомощь

На этой неделе анонимный пользователь форума LHV рассказал, что брать кредит больше не имеет смысла: владелец квартиры хотел купить дом и был готов заплатить 50% от суммы, но банк все равно сказал ему “нет”.

Причина состояла в том, что его работодатель попросил у Кассы по безработице субсидию на заработные платы.

Стоит подождать три месяца после восстановления зарплаты

Руководитель по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Таммеару прокомментировала Delfi, что в текущей ситуации клиенты должны особенно тщательно учитывать возможное влияние кризиса на свои финансы.

“Советуем тем, кто сейчас берет кредит, тщательно продумать, как может текущая ситуация повлиять на него и его работодателя, и не только в данный момент, но и в течение последующих месяцев”, — подчеркивает она.

“Если сейчас есть опасение, что из-за текущей ситуации в будущем может сократиться зарплата или работодатель будет вынужден сократить число работников, то советуем отложить ходатайство о кредите до прояснения ситуации”, — объяснила Таммеару.

Она еще раз подчеркнула, что для чувства уверенности в том, что в будущем будет возможно выполнить свои платежные обязательства, чрезвычайно важно, чтобы доход был гарантирован, а не компенсирован из средств государства.

Исходя из этого, у ходатайствующего о кредите перед его получением доход мог бы восстановится хотя бы в течение 3 месяцев после получения поддержки от государства, объясняет Таммеару.

Тем не менее, получение работодателем поддержки от государства не означает, что сотрудник предприятия автоматически не может получить кредит как частное лицо. По словам Таммеару, банк просто с повышенным вниманием анализирует ходатайства тех лиц, чьи работодатели сообщали о сокращениях или других мерах по борьбе с кризисом.

То есть, государственная помощь не исключает получения кредита, а решение банка зависит от конкретного человека, резюмирует она.

Читайте подробнее на dv.ee: https://www.dv.ee/novosti/2020/05/07/banki-mogut-otkazat-v-zhilishhnom-kredite-tem-chej-rabotodatel-zaprashivaet-gospomoshh?utm_campaign=dv%20uudiskiri%2007%2005&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily&fbclid=IwAR2OfmvdBe4Oy6wDYxBPcgiVvAYp82zkIS070fSyuoZbBBBRfWsoVgfAyyo&utm_source=copypaste

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