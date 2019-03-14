Строительная компания Nordecon и горуправа Кохтла-Ярве заключили договор на строительство Кохтла-Ярвеского спортивно-оздоровительного центра на участке по адресу Ярвекюла теэ, 41 в районе Ярве.
Бассейн, аэробика и теннис: спортивно-оздоровительному центру в Кохтла-Ярве быть!
Строительные работы начнутся в апреле 2019 года и будут завершены через два года. Общая стоимость договора составляет почти 11 миллионов евро, к цене добавляется налог с оборота. Объект регионального значения будет построен при совместном финансировании со стороны Европейского фонда регионального развития.
По словам вице-мэра города Виталия Бородина, жители города Кохтла-Ярве уже несколько лет ждут спортивно-оздоровительного центра. “Я очень рад, что наконец-то начнется строительство центра. Планирование и тендер заняли время, но теперь мы наконец сможем сказать жителям города и окрестных уездов, что уже через два года в спортивно-оздоровительном центре Кохтла-Ярве можно будет плавать, играть в теннис, заниматься аэробикой и другими видами спорта”, — добавил Виталий Бородин.
“Хорошие спортивные условия должны быть в Эстонии повсюду: это важно для взрослых, но особенно важно для досуга детей и молодежи. Спортивно-оздоровительный центр Кохтла-Ярве предназначен как для городских жителей, так и для всех жителей уезда — как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований”, — сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. “Современный спортивный центр должен быть комфортным и функциональным как для спортсменов, так и для тренеров и работников центра — и именно таким и будет строящееся здание. Также важно, чтобы такие крупные здания были построены в соответствии с современными знаниями и стандартами для обеспечения более эффективного управления энергопотреблением и снижения затрат на техническое обслуживание здания”.
Спортивно-оздоровительный центр Кохтла-Ярве состоит из трех наземных этажей и одного цокольного этажа. Нетто-площадь зданий на первом этапе составляет в общей сложности 13 853,8 м2. В здании будет построен 25-метровый бассейн с трибунами, 10 дорожками и раздевалками, детский бассейн, тренажёрный зал с раздевалками, помещения для магазинов, спортивные залы для разминки перед плаванием и игры в теннис, помещение для тренеров, залы для занятий аэробикой, гардероб, помещения для переодевания и душевые помещения с саунами. В здании будет располагаться также кафе, галереи, детская комната и технические помещения.
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