Богатейший человек мира купил особняк за рекордную сумму

Миллиардер приобрел поместье Warner Estate за 165 миллионов долларов (почти 11 миллиардов рублей). Ранее им владел медиамагнат Дэвид Геффен. На участке площадью в девять акров (3,6 гектара) расположено несколько домов. Также на участке разбиты сады, есть бассейн, поле для гольфа и теннисный корт.

Поместье было построено в 1930-х годах для Джека Уорнера — одного из братьев-основателей студии Warner Bros. в Голливуде. Дэвид Геффен купил эту недвижимость за 47,5 миллиона долларов (3 миллиарда рублей) в 1990 году, что на тот момент было рекордной сделкой для Лос-Анджелеса. Джефф Безос побил этот рекорд, когда стал хозяином Warner Estate.

В январе 2020 года самым дорогим домом в США назвали особняк The One, расположенный в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Дом предварительно оценили в 500 миллионов долларов (почти 32 миллиарда рублей). На участке площадью 9,3 тысячи квадратных метров есть четыре бассейна, боулинг, собственный ночной клуб и кинотеатр IMAX. Дом состоит из нескольких секций и вмещает 20 спален. Ожидается, что в скором времени его выставят на продажу.