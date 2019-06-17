БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Иностранных покупателей не нашлось? Кросс выставил роскошную мызу Кыуэ на эстонские порталы недвижимости

Усадьба Кыуэ, построенная еще до 1241 года, обрела новых хозяев в 2006 году. Вдохновением к реставрационным работам послужила красочная история усадьбы, а полные фантазии работы по реконструкции отличают усадьбу Кыуэ от других усадеб. Расположенная в получасе езды от Таллинна усадьба предлагает идеальную возможность избежать суеты большого города.В усадьбе Кыуэ расположен бутик-отель с 19 уникальными номерами, удостоенный наград ресторан “Kaheksa Jalga” с винным погребом и сигарной комнатой, библиотека, а также частный крытый бассейн. Бальный зал и другие небольшие помещения подходят для проведения особенных мероприятий. Здесь Вы также можете насладиться различными общественными мероприятиями.

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Мыза Кыуэ раньше получала признание за хорошую обратную связь от посетителей крупнейшего туристического портала в мире TripAdvisor. В рамках конкурса “Красивый дом Эстонии 2013” ее выбрали самым красивым общественным зданием Харьюмаа. Kaheksa Jalga во главе с шеф-поваром Харди Нурмине входит в число 50 лучших ресторанов Эстонии. Ресторан входил в список лучших ресторанов два года подряд, в 2013-м и в 2014-м.

Ээрик-Нийлес Кросс приобрел мыйзу в 2006 году и вместе со своей супругой, художником Мэри Джордан начал снова оживлять ее. Работы по реновации были закончены в 2012 году.

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