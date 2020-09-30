БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | Вилла Олега Осиновского, мыза Марта Хельме, квартира Анне Вески и другая недвижимость эстонских знаменитостей

ФОТО | Дизайн интерьера с защитой от сглаза! Загляните в дом к экстрасенсу Мэрилин Керро

Külli Rummel



Kroonika побывала дома у известной эстонской ясновидящей и финалистки телепроекта “Битва экстрасенсов” Мэрилин Керро.

Loe edasi...



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ | Ослепительный вид и 60-летняя олива в коридоре! Роскошная вилла Олега Осиновского и его молодой возлюбленной в Грузии

Fotod: Nikoloz Paniashvili



Свежий горный воздух, тишина, зелень, ослепительный вид, 320 квадратных метров площади, просторная терраса и манящий бассейн. Не говоря уже о встречающем в коридоре 60-летнем оливковом дереве. Таков дом Олега Осиновского (53) и Анастасии Удаловой (30) в Тбилиси. Kroonika получила эксклюзивную возможность заглянуть туда — смотрите фото!

Loe edasi...



ФОТО | "Въезжайте и наслаждайтесь прекрасной атмосферой!" Мартин Репинский и его возлюбленная продают свой дом в Йыхви

EV102 Viljandi, Ugala teater Foto: Jassu Hertsmann



Во вторник вечером возлюбленная Мартина Репинского Екатерина Васильева опубликовала на своей странице в Facebook объявление о продаже их дома в Ида-Вирумаа.

Loe edasi...



ФОТО | Гараж, сауна и балкон с прекрасным видом: Анне Вески сдает в аренду свою квартиру в Кадриорге



Певица Анне Вески и ее муж Бенно Бельчиков ищут арендаторов для своей квартиры в Кадриорге.

Loe edasi...



ФОТО | Покупайте! Вилла предполагаемого лидера преступного мира в Виймси за год подешевела почти на миллион евро

OSTA ÄRA! Luksvilla aadressil Miiduranna tee 25. Nüüd säästad lausa 900 000 eurot. Foto: Henri-Kristian Kirsip



Цена принадлежащей обвиняемому в руководстве преступной группировкой бизнесмену Павлу Гаммеру виллы в Виймcи за год снижена почти на миллион евро, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...



ФОТО | Роскошная вилла бизнесмена Яана Тоотса, где есть то, что понравится каждой женщине



На портале недвижимости Kinnisvara24 опубликовано интересное объявление. Свой роскошный особняк, расположенный в престижной деревне Меремыйза, выставил на продажу эстонский бизнесмен и общественный деятель Яан Тоотс. Стоимость виллы обозначена в 1,29 млн евро. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет особняк и какой недвижимостью, помимо виллы, владеет Тоотс.

Loe edasi...



ФОТО │ На продажу выставлен шикарный особняк известного предпринимателя

Фото: LVM Kinnisvara



На рынке недвижимости в поисках нового владельца находится 2-этажный дом, еще совсем недавно арендуемый известным предпринимателем Ханнесом Розином, фирма которого занимается продажей готовых фирм. Шикарный особняк сочетает в себе простор и яркие смелые цветовые решения, пишет Ärileht. Заглянем?

Loe edasi...



ФОТО | Кризис нипочем? Известный мультимиллионер строит в Виймси одну из самых больших вилл Эстонии

MAJA KERKIB: Ärimees Margus Kangro uue villa on projekteerinud arhitektuuribüroo Raine Karp. Vasakul Kangro koos elukaaslase Mai Pallinguga. Foto: Tanel Meos, Tiit Blaat



Жители Виймси наблюдают, как недалеко от Музея прибрежного народа возле моря строится роскошная усадьба. Строительный кран на площадке виден издалека, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...



ФОТО | Финансовые трудности? Скандально известная советница Мартина Хельме продает дом за 600 000 евро

Kersti Kracht Foto: Priit Simson



На сайте Kinnisvara24 появилось объявление о продаже двухэтажного дома в Клоогаранна. Недвижимость принадлежит предприятию Kermon Hekta, членом правления которого является советник министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт.

Loe edasi...



ГАЛЕРЕЯ | Эстонская звезда “Евровидения” продает свой роскошный дом с бассейном

Коллаж. Фото: LVM Kinnisvara/Taavi Sepp



В жизни обручившейся два года назад пары, певицы Эды-Инес Этти (38) и предпринимателя Марта Випса (36), ожидаются изменения — для начала как минимум географического характера. Пара выставила на продажу за 479 900 евро свой четырехкомнатный дом в Вескимёльдре площадью 161 м2 и с уличным бассейном.

Loe edasi...



ФОТО | Владелец эстонского бренда одежды продает эксклюзивный дом, удостоенный нескольких престижных наград



Собственник местной торговой марки и сети магазинов Protten, предприниматель Калев Проттен со спутницей жизни Юлле Сепп выставили на продажу свой дом, расположенный в Кейла. Роскошный особняк с садом стоимостью 350 тыс. евро отмечен несколькими престижными наградами.

Loe edasi...



ФОТО: Попавшийся на вождении в пьяном виде и избежавший штрафа Роозилехт владеет недвижимостью на 800 000 евро

Ekspress Meedia



Задержанный за управление автомобилем в нетрезвом виде известный диджей и радиоведущий Аллан Роозилехт сказал на суде, что его доход за пять месяцев этого года составил 7000 евро. При этом, пишет Kroonika, он владеет недвижимостью на общую сумму около 800 000 евро.

Loe edasi...



БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Иностранных покупателей не нашлось? Кросс выставил роскошную мызу Кыуэ на эстонские порталы недвижимости

Kõue mõis Foto: Kinnisvara24



Три месяца назад реформист Ээрик-Нийлес Кросс выставил мызу Кыуэ, погрязшую в долгах на продажу на международный сайт Mansion Global, теперь же объявление появилось и на местных порталах купли-продажи недвижимости.

Loe edasi...



ФОТО | Легендарный спортсмен и чиновник продает свой шикарный особняк в Нымме



Бывший президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), теннисист, политик и — на протяжении долгого времени — руководитель кофеобжарочного завода Paulig Тийт Нууд выставил на продажу свой внушительный особняк в Нымме. На участке 300 м2 расположен жилой дом с 7-ю комнатами стоимостью свыше полумиллиона евро.

Loe edasi...



ФОТО │ Смотрите, сколько ценных объектов недвижимости принадлежит министру Тынису Лукасу

Коллаж. Фото: Хендрик Осула/Ардо Кальювеэ



Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости известных политиков Эстонии, недавно получивших должности в новом правительстве. В числе других значится член партии Isamaa, министр культуры Тынис Лукас, который имеет самый внушительный список личной недвижимости. В собственности политика находятся 3 квартиры, дом и несколько десятков гектаров земли.

Loe edasi...



ФОТО │ Наемные квартиры Танеля Падара, Герды Ранд и не только: бывшее главное здание Eesti Energia стало доходным домом

Коллаж. Фото: Мадис Вельтман/ Лийс Рейман



В районе Мустамяэ в Таллинне по адресу Лаки 24 при содействии Scandium Kinnisvara обрело новую жизнь и новые функции бывшее главное здание фирмы Eesti Energia. В четырёхэтажном доме построили одно- и двухкомнатные наёмные квартиры. Носящее название LAAVA Apartments здание торжественно открыло 23 мая свои двери.

Loe edasi...



Настоящий помещик! Смотрите, владельцем какой роскошной мызы, а также земель и домов является лидер EKRE Март Хельме

Коллаж. Фото: Кристьян Лепп



Лидер Консервативной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме называет себя настоящим помещиком, уже более 20 лет являясь владельцем исторической мызы Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Помимо шикарного особняка, политик совместно со своей супругой Хелле-Мооникой является собственником и других весьма ценных объектов недвижимости.

Loe edasi...



ФОТО │ Дома и десятки гектаров земли министра Майлис Репс

Коллаж. Фото: Ардо Кальювеэ/Свен Арбет



Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости известных политиков Эстонии, недавно получивших должности в новом правительстве. В числе других в списке значится член Центриской партии, министр образования и науки Майлис Репс. В собственности политика находятся 3 дома и десятки гектаров земли.

Loe edasi...



ФОТО | Землевладелец и не только: смотрите, какой недвижимостью владеет Юри Ратас

Коллаж. Фото: Эрленд Стауб/Ардо Кальювеэ



Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В числе других в списке значится председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас (40), который является владельцем нескольких внушительных по размеру земельных участков, расположенных как в черте Таллинна, так и в волости Хийу.

Loe edasi...



Несколько квартир и дом в сказочно красивом месте: какой недвижимостью владеет Кая Каллас

Коллаж. Фото: Эрленд Стауб/Ардо Кальювеэ



Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В списке значится и одна из самых влиятельных женщин — председатель Партии реформ Кая Каллас (41), которая имеет несколько квартир и частный дом с очень лакомым месторасположением.

Loe edasi...



ФОТО | 300 квадратов в 5-ти комнатах и отсутствие ипотек — ценная недвижимость Евгения Осиновского

Коллаж. Фото: Эриенд Стауб/Ардо Кальювеэ



Дорога на работу у председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского (33) занимает в лучшем случае несколько минут. И нет разницы, путь лежит в здание правительства на Тоомпеа или в дом Стенбока. Евгений Осиновский является владельцем чуть большей, чем средняя по размеру, квартиры на Тоомпеа, расположенной в историческом доме между этими двумя правительственными зданиями, пишет Kroonika.

Loe edasi...



ФОТО | В Виймси сдается в аренду вилла предполагаемого наркобарона



Роскошная вилла площадью 300 м2 расположена у самого моря в Виймси, в деревне Рохунеэме и является собственностью Евгения Медуницы, находящегося под стражей и обвиняемого в масштабном наркобизнесе. Стоимость аренды виллы — 3400 евро в месяц, пишет Ärileht.

Loe edasi...



ФОТО | Роскошные владения: известный адвокат выставил свою виллу на продажу



Вилла Клостерхоф, расположенная в Таллинне в заповедной зоне района Клоостриметса, принадлежит присяжному адвокату Ааре Тарк. За последние годы особняк выставлялся на продажу несколько раз.

Loe edasi...



ФОТО │ На продажу выставлен дом легендарного эстонского банкира, известного своими финансовыми махинациями



Супруга известного банкира — основателя Тартуского коммерческого банка и учредителя Hansapank Рейна Каарепере — Май Каарепере выставила на продажу служившую их совместным домом долгие годы виллу в Нымме, построенную в 1930 году.

Loe edasi...



Новый дом Индрека Таранда: от Европарламента до идеального одиночества

Фото: коллаж / DELFI



Евродепутат Индрек Таранд находится на работе в Европейском парламенте в Брюсселе последние месяцы и уже подготавливает почву для возвращения домой. В Эстонии, помимо земли, полученной в подарок от своего отца Андреса Таранда, политик приобрел еще чуть больше десятка гектаров, расположенных у самого моря. Строительство его дома находится в активной фазе, и осталось только придать последние штрихи новому жилью, передает журнал Kroonika.

Loe edasi...



ФОТО | Особняк не желаете? Бизнесмен Александр Кофкин вновь понизил стоимость легендарной Villa Mary



Бизнесмен Александр Кофкин еще несколько лет назад выставил на продажу особняк Villa Mary, расположенный в Виймси. Однако покупателя найти пока не удалось. За все время продажи Кофкин существенно снижал цену. Если в 2011 году стоимость комплекса вилл составляла 4,5 млн евро, то в этом году сумма была уже 2 млн евро, и на данный момент за Villa Mary просят 1,95 млн. евро.

Loe edasi...



ВИДЕО | Смотрите, какие роскошные дома и квартиры принадлежат элите эстонского шоу-бизнеса

Фото: Kroonika



Журнал Kroonika составил рейтинг самых известных и успешных представителей шоу-бизнеса Эстонии. Этих людей мы чаще всего видим на сцене и экране телевизора, за их жизнью больше всего следит эстонская публика. В видеообзоре вы увидите, какими шикарными домами, квартирами и землями владеют местные знаменитости.

Loe edasi...



ФОТО │ Дом знаменитого эстонского художника и диджея, или Дух Ямайки в Нымме



Эстонский художник и диджей Таррви Лааманн выставил на продажу свое уютной жилье в столичном районе Нымме. В позитивном оформлении дома в стиле регги, индивидуальность которому придают яркие авторские работы, витает дух Ямайки.

Loe edasi...



ФОТО | Недвижимость депутата Европарламента: Ивари Падар выставил на продажу и дом, и квартиру



Член правления Социал-демократической партии, депутат Европарламента Ивари Падар (53) совместно с супругой Кристель Вольтенберг (50) выставили на продажу дом в Мийдуранна и квартиру в районе Сюдалинн на улице Татари — в доме, который находится в зоне охраны объектов культурного наследия.

Loe edasi...

