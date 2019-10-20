Большинство собственников съемных квартир не соблюдают Обязательственно-правовой закон

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, о предусмотренном Обязательственно-правым законом обязательстве выплачивать проценты с гарантийного залога знают лишь отдельные арендаторы и собственники съемных квартир. “Залог, который арендатор передает собственнику жилья, должен храниться на отдельном банковском счете, и с суммы залога арендатору следует уплачивать проценты. Большинство людей не знают об этом требовании закона — по оценкам маклеров соблюдают данное правило всего около 5% арендодателей”, — пояснила Таммеорг.

В статье 308 Обязательственно-правового закона говорится: “Договор аренды жилого помещения может предусматривать, что арендатор вносит арендодателю для обеспечения вытекающих из договора требований гарантийный залог в пределах суммы наемной платы за три месяца. Арендодатель обязан депонировать сумму гарантийного залога в кредитном учреждении отдельно от своего имущества под проценты не ниже средней местной процентной ставки. Проценты принадлежат нанимателю и за их счет увеличивается размер гарантийного залога”.