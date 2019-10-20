Большинство собственников съемных квартир не соблюдают Обязательственно-правовой закон

Лаура Таммеорг добавила, что некоторые собственники, знающие о требовании уплаты процентов с суммы залога, прямо прописывают в договоре, что проценты с такой суммы не выплачиваются. “Большинство арендаторов обо всем это даже не слышали. Обычно в качестве залога для съемных квартир и домов просят сумму арендной платы за один месяц, реже за два или даже три месяца. Таким образом, долгосрочный арендатор на продолжительное время не может использовать свои средства. Вместе с тем выросла осведомленность в отношении ремонтных фондов, и многие собственники больше не требуют от арендаторов делать туда взносы. Мы надеемся, что все больше людей будет узнавать и о требовании уплаты процентов с суммы залога”, — сказала Таммеорг.
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