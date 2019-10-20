20.10.2019, 08:10

Большинство собственников съемных квартир не соблюдают Обязательственно-правовой закон


Dekor
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Большинство собственников съемных квартир не соблюдают Обязательственно-правовой закон
Pixabay

Хотя Обязательственно-правовой закон и предусматривает, что гарантийный залог арендатора следует хранить на отдельном счете и уплачивать арендатору с этой суммы проценты, соблюдают такое требование совсем немногие.

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, о предусмотренном Обязательственно-правым законом обязательстве выплачивать проценты с гарантийного залога знают лишь отдельные арендаторы и собственники съемных квартир. “Залог, который арендатор передает собственнику жилья, должен храниться на отдельном банковском счете, и с суммы залога арендатору следует уплачивать проценты. Большинство людей не знают об этом требовании закона — по оценкам маклеров соблюдают данное правило всего около 5% арендодателей”, — пояснила Таммеорг.

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В статье 308 Обязательственно-правового закона говорится: “Договор аренды жилого помещения может предусматривать, что арендатор вносит арендодателю для обеспечения вытекающих из договора требований гарантийный залог в пределах суммы наемной платы за три месяца. Арендодатель обязан депонировать сумму гарантийного залога в кредитном учреждении отдельно от своего имущества под проценты не ниже средней местной процентной ставки. Проценты принадлежат нанимателю и за их счет увеличивается размер гарантийного залога”.

Лаура Таммеорг добавила, что некоторые собственники, знающие о требовании уплаты процентов с суммы залога, прямо прописывают в договоре, что проценты с такой суммы не выплачиваются. “Большинство арендаторов обо всем это даже не слышали. Обычно в качестве залога для съемных квартир и домов просят сумму арендной платы за один месяц, реже за два или даже три месяца. Таким образом, долгосрочный арендатор на продолжительное время не может использовать свои средства. Вместе с тем выросла осведомленность в отношении ремонтных фондов, и многие собственники больше не требуют от арендаторов делать туда взносы. Мы надеемся, что все больше людей будет узнавать и о требовании уплаты процентов с суммы залога”, — сказала Таммеорг.

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