БОЛЬШОЙ ОБЗОР │ Сдача квартир в аренду: что и в каком районе выгоднее

Ситси 11,64% Копли 10,64% Торупилли 8,07% Пельгуранна 7,90% Карьямаа 7,77%



Для определения производительности аренды следует подсчитать, какой процент от стоимости покупки квартиры в год можно будет получить в случае ее сдачи в аренду. Из таллиннских районов наиболее производительны такие расположенные недалеко от центра города микрорайоны Пыхья-Таллинна как Ситси, Копли, Пельгуранна и Карьямаа, а также микрорайон Торупилли, который находится на границе Кесклинна и Ласнамяэ. Наименее производительны квартиры, расположенные в Ваналинне, Кесклинне и Сибулакюла, поскольку цены на покупку недвижимости там традиционно заметно выше, чем на периферии.

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Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara пояснил, что, хотя более дорогие квартиры и отличаются меньшей производительностью аренды, перед принятием решения об инвестировании следует также учитывать ликвидность имущества: “Да, инвестирование в более дешевую квартиру обеспечит высокую арендную производительность сразу, однако в долгосрочной перспективе инвестиция может оказаться не такой уж и устойчивой, поскольку рост ценности имущества, продажный потенциал и будущая продажная цена зависят от того, как будет развиваться район”.

Анализ Kinnisvara24 проведен на основании цен предложений о продаже недвижимости и главным образом демонстрирует ожидаемую производительность аренды. Реальная производительность зависит от конкретной стоимости сделки — в случае старого фонда в Таллинне стоимость квартиры может быть на 20% ниже указанной в объявлении. В случае новых домов разница в стоимости предложения и сделки не столь существенна. Кроме того, на арендной производительности сказываются также расходы по управлению и расходы, связанные с амортизацией недвижимости, хозяйственные циклы и множество других факторов.

На данный момент на портале Kinnisvara24 продаются в общей сложности 423 квартиры в микрорайонах Таллинна с наиболее высокой производительностью аренды — Ситси, Копли, Торупилли, Пельгуранна и Карьямаа. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в этих районах составляет 2079 евро за м2.

Фото: Unsplash

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