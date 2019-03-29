Поскольку, в отличие от аренды, цены на покупку квартир в Таллинне заметно разнятся в зависимости от района, бюджетные квартиры оказываются более производительными в случае их сдачи внаем, демонстрирует анализ портала недвижимости Kinnisvara24.
БОЛЬШОЙ ОБЗОР │ Сдача квартир в аренду: что и в каком районе выгоднее
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Калева Роозивяли, для большей производительности аренды следует инвестировать в квартиры меньшей стоимости, поскольку стоимость арены в зависимости от района различается не так разительно, как стоимость покупки. В то же время, отметил Роозивяли, важно также обращать внимание на расположение недвижимости и потенциал района.
“Наибольшую производительность аренды обеспечивают расположенные недалеко от центра небольшие 1–2-комнатные квартиры, откуда до центра города можно добраться на общественном транспорте без пересадок. Особенно выгодно сдавать квартиры, расположенные в Пыхья-Таллинне. Общая эстетика района все еще на стадии развития, поэтому цены на недвижимость там еще не очень высоки, однако аренда в этом районе незначительно дешевле, чем в более престижных районах”.
Топ-5 районов Таллинна в зависимости от арендной производительности квартир:
- Ситси 11,64%
- Копли 10,64%
- Торупилли 8,07%
- Пельгуранна 7,90%
- Карьямаа 7,77%
Для определения производительности аренды следует подсчитать, какой процент от стоимости покупки квартиры в год можно будет получить в случае ее сдачи в аренду. Из таллиннских районов наиболее производительны такие расположенные недалеко от центра города микрорайоны Пыхья-Таллинна как Ситси, Копли, Пельгуранна и Карьямаа, а также микрорайон Торупилли, который находится на границе Кесклинна и Ласнамяэ. Наименее производительны квартиры, расположенные в Ваналинне, Кесклинне и Сибулакюла, поскольку цены на покупку недвижимости там традиционно заметно выше, чем на периферии.
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Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara пояснил, что, хотя более дорогие квартиры и отличаются меньшей производительностью аренды, перед принятием решения об инвестировании следует также учитывать ликвидность имущества: “Да, инвестирование в более дешевую квартиру обеспечит высокую арендную производительность сразу, однако в долгосрочной перспективе инвестиция может оказаться не такой уж и устойчивой, поскольку рост ценности имущества, продажный потенциал и будущая продажная цена зависят от того, как будет развиваться район”.
Анализ Kinnisvara24 проведен на основании цен предложений о продаже недвижимости и главным образом демонстрирует ожидаемую производительность аренды. Реальная производительность зависит от конкретной стоимости сделки — в случае старого фонда в Таллинне стоимость квартиры может быть на 20% ниже указанной в объявлении. В случае новых домов разница в стоимости предложения и сделки не столь существенна. Кроме того, на арендной производительности сказываются также расходы по управлению и расходы, связанные с амортизацией недвижимости, хозяйственные циклы и множество других факторов.
На данный момент на портале Kinnisvara24 продаются в общей сложности 423 квартиры в микрорайонах Таллинна с наиболее высокой производительностью аренды — Ситси, Копли, Торупилли, Пельгуранна и Карьямаа. Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в этих районах составляет 2079 евро за м2.
Фото: Unsplash
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