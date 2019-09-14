БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Съемные квартиры в странах Балтии и на Украине: что, кому и за сколько сдается?

Действующая на украинском рынке объявлений фирма RIA.com Marketplaces OÜ проанализировала цены аренды небольших квартир в Таллинне, Риге, Вильнюсе и Киеве, как росла популярность многоквартирных домов с арендными площадями и как среди молодых людей популярнее становится не покупка жилья, а его долгосрочная аренда.
14.09.2019, 10:02
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