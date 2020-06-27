БОЛЬШОЙ ОБЗОР | ТОП-15 домов-призраков в Таллинне. Некоторые из них хранят самые жуткие тайны

На вершине рейтинга домов-призраков Таллинна — здания с очень разной историей. Дальнейшая судьба многих из них до сих пор неясна, но есть и дома, которые недавно обрели нового владельца и имеют шансы на новую жизнь, пишет Eesti Päevaleht.
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Почему город не заберет эту недвижимость себе и не приведет в порядок? ”Закон гласит, что в случае принудительного отчуждения мы должны заплатить справедливую цену и сразу же. Получается, что мы купим на средства горожан дорогой объект и потом будем вынуждены вложить в него еще деньги. Было бы хорошо, если бы по закону мы могли забирать себе ценные разваливающиеся здания, приводить в порядок и продавать, после чего вычитать из стоимости расходы и оставшуюся сумму отдавать прежнему владельцу”, — ответила на этот вопрос вице-мэр Таллинна Эха Вырк.
К счастью, ряд из представленных вашему вниманию 15 объектов имеет шанс в будущем обрести новое дыхание.
1. Успешный предприниматель позволяет легендарному дому разрушаться
Больше всего Таллинн беспокоится о здании, которое в 1997 году было признано культурным наследием. Построенная в 1870 году купальня супер-салона Георга Витте представляет самобытный образчик архитектуры приморских курортов второй половины XIX века. Это — последнее курортное строение Кадриорга времен, когда он был излюбленным местом летнего отдыха питерской элиты.
Сейчас земля вместе с купальней принадлежит Kadrioru Kinnisvara OÜ. До 2017 года ее владельцем являлась фирма Manila Trust OÜ, а с июля того же года — Palmberg OÜ, принадлежащая ресторатору Герде Еремин.
Она являлась одной из владельцев нескольких ресторанов в Эстонии, а сейчас владеет рестораном в швейцарском Лугано. Судьба таллиннской недвижимости на Нарвском шоссе неизвестна, поскольку получить комментарий от Еремин не удалось.
Резюме: владелец активен и предприимчив, но дом на Нарвском шоссе по-прежнему разрушается и бросается в глаза.
2. Городское пятно позора превратится в популярное место
Те, кто часто ездит на трамвае из центра города в сторону Копли, знают, что перед Балтийским вокзалом — целый оазис заброшенных зданий.
Начиная с прошлого года два из трех тамошних домов-призраков принадлежат городу. До этого землей по адресу Сууртюки, 12 владела Eesti Raudtee, которая довела ее до плачевного состояния. У Таллинна всегда было право преимущества на покупку этой недвижимости, но запрашиваемая цена городу не подходила. Сначала Eesti Raudtee хотела за земли 3 млн евро, но потом выставила их на продажу за 1,63 млн евро. В ходе торгов поступило одно предложение, от Schanze Skoone OÜ, и договор был уже практически заключен, как город сообщил, что все-таки намерен воспользоваться правом преимущества.
”Сегодня я еще раз убеждаюсь, насколько правильным было это решение. Если бы земля отошла в частные руки, то город не мог бы контролировать, что станет дальше”, — отмечает Вырк.
По ее словам, сейчас есть два варианта того, что станет с землей дальше. Одно ясно точно: будет сформировано два разных участка, одно здание расположится по одну сторону, второе — по другую. Основная дискуссия сейчас развернулась вокруг того, передавать ли недвижимость на основании концессионного соглашения в частные руки или Таллинн будет сам приводить ее в порядок и администрировать.
”Пока мы не исключаем ни одного из этих вариантов. Производим расчеты. Также следует принимать во внимание, что сейчас кризис. Эта зона может объединить Старый город и Каламая в одно целое. Предприниматель с чувством перспективы вполне смог бы составить позитивный бизнес-план”, — рассуждает вице-мэр.
Третьим домом (Сууртюки, 10), где ранее располагалось жилище работников железной дороги, владеют предприниматели Геннадий и Людмила Касавины. В 2009 году в этом доме в пожаре умер мужчина средних лет. Сейчас в здании расположились три маленькие квартиры. О планах Касавиных относительно данной недвижимости городу ничего не известно. Дом периодически выставлялся на продажу, последний раз за 180 000 евро.
По словам Вырк, плохое состояние этого здания не помешает городу воплотить планы по реновации других домов.
”Есть ряд примеров, когда с преображением места начинают меняться и его окрестности. Надеемся, что это произойдет и землями бастиона Скооне”, — отметила Вырк.
Резюме: Сууртюки, 12 станет частью новой зоны проведения досуга. Судьба Сууртюки, 10 остается открытой.
3. Президент не захотела. Роскошную летнюю мызу все никак не приведут в порядок
Самый сохранившийся летний мызовый комплекс Таллинна разрушается. Годами вокруг него происходили пляски: станет он новой резиденцией президента или нет. Потрачено сотни тысяч евро, но результата нет и по сей день. Недвижимость по-прежнему находится на балансе Riigi Kinnisvara AS, которое ждет, чтобы правительство нашло применение этому историческому объекту. На территории комплекса находится несколько строений. Самое примечательное из них — дача Эгона Коха, построенная в начале XX века. Впервые летняя мыза Liberty упоминается в 1783 году, однако согласно семейным преданиям летний дом Grillental существовал уже в 1771 году. В 1781 году недвижимость приобрел Карл Фридрих фон Штральборн, который и назвал свои владения Liberty. В 1789 году Штральборн построил здесь бревенчатое жилое здание, которое получило название Vana-Liberty и представляло собой типичную летнюю усадьбу в стиле барокко конца XVIII века. Из-за своего плохого состояния в 2007 году здание было снесено с условием, что в будущем будет восстановлено.
Карл Фридрих фон Штральборн завещал мызу дочери, которая в 1822 году вышла замуж за Александра Густава Коха. До 1939 года, когда балтийские немцы покинули Эстонию, недвижимость принадлежала семье Кохов, которые периодически возводили на земле различные постройки.
В 1905 году Эгон Кох по проекту архитектора Отто Шотта построил здесь двухэтажную летнюю виллу, т. н. дом Эгона. В советское время были немного реконструированы окна на втором этаже, но в целом здание сохранилось в аутентичном виде. Рядом с домом Эгона возвели дом садовника Яауло, который позже стали называть домиком для батраков. Сейчас он находится в плохом состоянии. В 1930-х годах был построен гараж для ”Мерседеса” Эгона Коха. Он сохранился до сих пор. В 1905-1910 гг брат Эгона Эгберт Кох построил т. н. дом Эгберга в стиле хеймат. Позже дом получил пристройку на южной стороне. Также была реконструирована крыша. На территории имелись места, которые специально оставляли свободными от деревьев. На одном их них сейчас располагается школа Rocca al Mare. В советское время здесь действовал пионерский лагерь.
Споры о том, подходит ли роскошный комплекс в качестве президентской резиденции, ведутся годами. Впервые об этом заговорил Рейн Ланг, который в 2011-2013 являлся министром культуры. Тогдашние премьер-министр Андрус Ансип и президент Тоомас Хендрик Ильвес идею поддержали, но министр финансов Юрген Лиги, сказал, что если правительство начнет приводить мызу в порядок для нужд президента, это может вызвать недовольство народа, ведь на благоустройство уйдут миллионы.
На территории несколько раз происходили пожары, и состояние некоторых построек плачевное. От былого величия к настоящему моменту не осталось и следа. В 2015 году был объявлен тендер на поиск застройщика. Интерес проявили девять фирм, однако тендер провалился, поскольку у государства было всего 3,4 млн евро, в то время как ценовой диапазон предложений составил 4,4-4,5 млн евро.
После Ильвеса президентом Эстонии стала Керсти Кальюлайд, которая сразу заявила, что не хочет переезжать в Liberty. К тому моменту на мызу из государственного бюджета было потрачено 354 000 евро, и президентская канцелярия возместила эту сумму RKAS. На содержание мызы в год уходит 13 000-16 000 евро, примерно половина из которых — земельный налог, остальное — расходы на охрану и работы по благоустройству.
В 2020 году решение за правительством. По словам руководителя коммуникационной службы RKAS Марилийз Сеппер, последние 30 лет здание пустовало. ”За эти годы звучали разные предложения, что делать: передать другому государственному учреждению, например Музею под открытым небом, законсервировать на будущее или выставить на продажу. Решение относительно судьбы Liberty принимает правительство. Последнее его решение заключалось в том, что резиденции президента здесь не будет. До того, как будет принято новое решение, RKAS попытается предотвратить существенное ухудшение состояния зданий”, — пояснила она. Окончательного решения правительство пока не приняло. В министерстве финансов сказали, что, скорее всего, вопрос встанет на повестку осенью, когда начнется составление бюджета.
Резюме: некогда роскошная мыза разрушается. В условиях экономического кризиса маловероятно, что в ближайшее время найдутся деньги на то, чтобы привести ее в порядок.
4. Одно из самых мистических зданий Старого Таллинна получило шанс на возрождение
Дом по адресу Лай, 9 находится в нынешнем состоянии уже десятилетия. На самом деле на участке расположились два дома. Находящиеся прямо у городской стены здания были построены в конце XVII или начале XVIII века. Это одни из немногих сохранившихся в старом городе деревянных домов. При этом уже более 40 лет они пустуют и разрушаются.
Нынешний владелец недвижимости Райво Силласоо ранее говорил, что приведению домов в порядок мешает в том числе бюрократия. Об истории домов известно мало. Скорее всего, их построил строительный мастер Георг Винклер. Земля неоднократно меняла владельцев, пока в 1937 вместе с городской стеной и башней Мункадетагуне не была национализирована. В 1940 году в здании построили квартиры, на первом этаже расположился склад. 1990-х недвижимость вернули потомкам Александра Мугура и Йоханнеса Силласоо, а в 2000-х нынешние владельцы выкупили их долю.
Как и во многих других случаях, за сложившейся ситуацией стоят собственнические споры и, конечно же, деньги. ”Поскольку это бревенчатый дом, то уже один этот факт все усложняет”, — сказал Силласоо в прошлому году ERR. Также он сообщил, что проектом теперь занимаются более молодые люди.
Сейчас делами комплекса предприниматель Микк Сыггель, который в 2017 году даже защитил в Художественной академии диплом на тему здания Уус, 9. ”Для комплекса зданий по адресу Уус, 9 составлен проект реставрации. Проект реставрации представлен местному самоуправлению для получения разрешения на строительство. Сейчас производится устранение недочетов, на которые было указано в ходе рассмотрения ходатайства”, — сообщил Сыггель.
Резюме: кажется, что сейчас все упирается в бюрократию. Пока на 100 процентов утверждать, что здание будет приведено в порядок, нельзя, так как экономический кризис может внести коррективы в любой момент.
5. Несмотря на шумиху, средневековое здание по-прежнему разрушается
История здания по адресу Суур-Карья, 12 настолько захватывающая, что об этом можно написать несколько книг. Здесь переплелось все: несметные богатства, конфликты, судебные тяжбы, падения и даже убийство и наркотики. Но само здание молчаливо наблюдает за этим со стороны.
О Владимире Бабушкине и его бывшей жене Оксане много писали в прессе. В 90-х они были очень успешными, но после развода начались долгие судебные споры, в результате которых женщине отошел в том числе дом на Суур-Карья. К настоящему моменту большей частью здания владеют дочери предпринимателей Дарья и Евгения.
Дом несколько раз пытались привести в порядок, но тщетно. Например, в 2004 году Оксана Бабушкина взяла кредит и заказала проект реновации, но судебные разбирательства помешали процессу. В 2011 году дом был выставлен на продажу за 1,6 млн евро, но покупателей не нашлось. Информация из публичных баз данных не указывает на то, чтобы у владельцев были какие-либо планы. Связаться с ними для получения комментария не удалось.
Резюме: найдут ли Бабушкины-младшие деньги, желание или нового владельца, никто не знает.
6. Мыза с ужасающим прошлым ждет, когда будет приведена в порядок
Расположенная в Пирита мыза Козе является бельмом на глазу уже много лет. Здесь можно смело снимать фильм ужасов, а сколько именно людей покоится на территории комплекса — до сих пор неизвестно. В немецкое время под бетонным полом дома для батраков были обнаружены останки 25 человек, убитых НКВД. На всей территории были найдены останки как минимум 53 захороненных заживо человек.
Основу комплекса составляет построенный в XVII веке в стиле барокко жилой дом. В 2000 году была поменяна его крыша. Летняя мыза Козе исторически принадлежит семье Кохов, а в XX веке и Шеэлам. В 1940 году мызу национализировали, и в советское время она находилась в пользовании Балтийского флота. По документам 1990 года, главное и прилежащее здания исполняли функцию детского сада. Долгие годы комплекс стоял без дела.
Долгие годы шли и споры о праве собственности. Сейчас 80% мызы принадлежит фирме Яака Роозипуу, остальная часть — Джону Гаю Патрику Шеэлу.
По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, недавно закончился долгий судебный процесс между государством и владельцами, закончившийся победой последних. По заверению Лийната, теперь владельцы начнут благоустраивать и закрывать территорию. У них есть на недвижимость определенные планы, но планировки пока не инициировались.
Лийнат рад, что судебная сага закончилась. Теперь государство вправе требовать, чтобы владельцы содержали недвижимости в порядке. ”Если бы дело выиграло государство, они тоже должны были привести ее порядок и инвестировать в нее. На территории нет таблички, которая запрещала бы вход. Если частный собственник устанавливает табличку, то идти туда можно только по согласованию с ним”, — отмечает старейшина.
Поскольку Евросоюз выделяет деньги на реновацию исторических мыз, то надежда есть. Получить комментария от Роозипуу не удалось.
Резюме: судебные споры позади. Следующий шаг: закрыть здания. Вероятность того, что мызу приведут в порядок, выше, чем когда-либо ранее.
7. Заработавшей на продаже фирмы миллионы предприниматель нашел жемчужину
Судьба этого большого комплекса удивляет как гостей Старого города, так и историков. Во Второй мировой войне жилое здание эпохи средневековья было разрушено, и в 1947 году здесь возвели офисное здание. Чуть позже со стороны улицы Лабораториуми появился четырехэтажный блок. 27 ноября прошлого года владельцем стала фирма Мартина Крууса, бывшего акционера 4Energia, который продал свою долю в последней за почти 7 млн евро. Непосредственно перед кризисом на здание была наложена ипотека в размере 836 000 евро в пользу банка SEB.
По словам Крууса, он планирует построить здесь квартиры, сейчас ведется проектирование. Экономический кризис пока процессу не мешает, поскольку на первом этапе всегда все равно приходится заниматься бюрократическими вопросами, например, переговорами со структурами по охране памятников старины.
Всего в домах 2500 м2 закрытой нетто-площади. Комплекс состоит из четырех частей: один со стороны улицы Лай, продолговатое здание во внутреннем дворе, со стороны Лабораториуми одно здание 1687 года и один дом конца XIX века. ”Только этот старый дом в какой-то степени сохранился. Остальные были уничтожены в ходе бомбардировок и восстановлены в виде копий. При этом дом со стороны улицы Лай был скопирован с т. н. Трех Братьев, находившихся через дорогу”, — отметил Круус.
”Конечно же, ничего современного мы здесь строить не планируем”, — добавил он.
Планирует ли он продать или сдавать в аренду будущие квартиры, Круус пока не знает.
”Решение я принял быстро. К тому времени комплекс уже какое-то продавался, но в поле моего зрения попал незадолго до покупки. Обычно минусами домов в старом городе являются плохие планировки, проблемы с вентиляцией и техносистемами, а также с освещением и видами. В данном случае речь идет о современном для своего времени офисном здании, в котором работали проектировщики, которым был нужен свет. Внутренний двор выходит на юг. Повыше очень хорошие виды. Именно это меня и привлекло”, — описывает он.
Резюме: новый владелец, у которого есть деньги и желание. Будет сделано!
8. Больница избавится наконец от ноши. Через несколько лет в продажу поступит лакомый кусок
Психиатрическая клиника на Пярнуском шоссе — хорошо известный жителям города объект. Но лишь немногие знают, что больница расположена на территории летней мызы Сеэвальди. Некоторые исторические здания здесь годами пустовали и разрушались. Больничный комплекс Сеэвальди находится на территории летней мызы Сеэвальди (Мериметса), построенной в XIX веке врачом Самуэлем Рейнхольдом Винклером, и примыкавшего к ней леса. В 1998 году баронесса Марие Гирард де Саукантон подарила недвижимость Эстляндскому обществу ухода за душевнобольными. Сначала для нужд больницы использовались деревянные постройки мызы. В 1901-1903 гг на основании составленной Акселем фон Ховеном планировки была определена структура всего больничного комплекса и возведено четыре постройки из известняка: мужская и женская лечебница, хозяйственное и машинное здание. Все подсобные постройки также были приспособлены под нужды больницы. Главное здание мызы было переделано в дом для главного врача. Позже его использовали в качестве лаборатории, а также отделений для лечения наркомании и алкогольной зависимости. Больница открылось осенью 1903 года. В 1904 здесь построили еще четыре здания, в 1913 году — добавили дом для персонала и еще одну пристройку. В 1970-1980 гг возвели новое здание поликлиники, а в 1990 произвели реновацию без соблюдения требования по охране памятников старины.
Главное здание на протяжении нескольких десятилетий пустовало. Некоторые корпусы горели. Всегда на данной территории находится 16 памятников старины, некоторые из которых в плачевном состоянии. В одном из домов даже был найден труп. В некоторых постройках проживали асоциалы. На приведение недвижимости в порядок денег у больницы не было.
Согласно имеющимся на настоящий момент планам, в 2023 году психиатрическая клиника переедет в Мустамяэский медицинский городок и недвижимость будет выставлена на продажу. Сейчас идет работа по инициированию детальной планировки, чтобы объект максимально заинтересовать застройщиков.
Резюме: остается дождаться 2023 года и надеяться, что детальная планировка будет привлекательна для застройщиков. Летняя мыза недалеко от центра города — почему нет?
9. Что ждет затерявшуюся красавицу?
В центре города среди высотных зданий спрятались несколько низких и усталых деревянных домов. Один из них расположен по адресу Леппуки, 26, между отелем Olümpia и магазином Stockmann.
Здание было возведено в 1927 году по проекту Херберта Йохансона. Мансардный этаж был построен в 1930 году по проекту Виктора Рейнхардта. По оценке экспертов, это самый роскошный из всех сохранившихся в центре города деревянных домов. Совсем без дела здание не стояло. Например, в 2016 году здесь состоялась театральная постановка. С 2011 года дом принадлежит Fund Ehitus. По словам одного из владельцев фирмы Эйки Румпа, у них есть на недвижимость определенные планы и даже имеется проект реконструкции, но все упирается в детальную планировку всего района.
”Чтобы получить хороший результат, нужно понимать, каковы будут решения для всего близлежащего пространства. Поэтому мы уже около десяти лет ждем детальной планировки, и если она когда-нибудь будет готова, то можно будет говорить о более конкретных планах”, — пояснил Румп.
Резюме: владелец готов. Теперь дело за городом!
10. Церковь как девелопер. Что построят рядом с Гимназией Густава Адольфа?
Большой дом на улице Суур-Клоостри, 14 принадлежит Эстонской апостольской православной церкви. Сейчас здесь находится Церковь Преображения Господня. Здание построено в XIII веке для нужд римско-католической церкви. 16 февраля 1631 года Таллиннская рада и эстляндское рыцарство заключили договор о создании гимназии и передали имущество Таллиннской гимназии (ныне Гимназия Густава Адольфа). Здание церкви перешло шведскому гарнизону и в ней расположился приход церкви св. Михаила. В 1776 году построили башню церкви. Окна, главную дверь и купол изготовили в 1827-1830 гг. Именно здесь находится самый старый церковный колокол Таллинна (1575).
Одно из зданий Эстонской апостольской православной церкви по ряду причины было вынуждено ждать лучших времен. Первая реновация состоялась в 2003-2007 гг, в ходе которой был приведен в порядок фундамент и 2/3 крыши. Были готовы и документы, но у церкви возникли разногласия с вынужденными съемщиками и начались суды. В 2010 году прения закончились и Эстонская апостольская православная церковь стала единственным владельцем.
В 2018 году церковь получила поддержку от государства в размере 1, 6 млн евро. Сейчас составляется план окончательной реновации здания. Поскольку туристический сектор и сфера гостиничного бизнеса сейчас испытывают проблемы, здание планируется использовать для церковных нужд (размещение, помещения для обучения, архив).
Резюме: у церкви есть деньги и планы. Здание будет приведено в порядок.
11. Церковь передала историческое здание двум известным деятелям
По адресу Татари, 26 находится двухэтажный деревянный дом выдающейся архитектуры. Он был построен архитектором Константином Вилкеном в 1902 году и принадлежал Густаву Сисполю, о котором известно не очень много и который завещал дом приходу церкви Каарли.
К настоящему моменту церковь передала право на застройку сроком на 99 лет Wilckeni Maja OÜ. Владельцами предприятия являются бывший политик Свен Маанурм и предприниматель Индрек Раудне.
По словам Маанурма, сейчас ведутся активные переговоры с владельцем недвижимости, приходом Таллиннской церкви Каарли. ”Опасные повреждения возникли в здании в период 2002-2019 гг, то есть в течение 17 лет с того момента, как здание было взято под охрану. В это время Wilckeni Maja OÜ не была связана с этим зданием. Право на застройку мы приобрели в результате публичных торгов год назад. Когда мы обо всем договоримся с церковью, займемся вопросами реновации, если экономическая ситуация будет позволять”, — пояснил Маанурм.
Резюме: новые владельцы вселяют надежду, что дом будет приведен в порядок.
12. Один из самых лакомых кусков земли в центре Таллинна скоро обретет сильного владельца
Перед прошлым экономическим кризисом земли бывшего фанерно-мебельного комбината Лютера (Винеэри, 6 и Винеэри, 8) принадлежали легендарному бизнесмену Петру Седину, у которого были на эту недвижимость большие планы. В течение многих лет он обивал пороги судов, но летом 2008 году судебный исполнитель выставил недвижимость на продажу за 225 млн крон, то есть 14,38 млн евро. Земли приобрела OÜ Bannister, владельцем которой является расположенная на Виргинских островах компания Solway Real Estate Limited.
Совсем скоро недвижимость перейдет Luther Factory Holding, которая в свою очередь принадлежит Triple Net Capital. Владельцами последней являются Хейти Рийсберг и Андрес Урб. По словам Урба, в последнее время девелоперы предпочитают строить поквартально. И их фирма не исключение. Как отмечает Урб, сейчас сделка находится в ожидании ”исполнения определенных условий”.
Детальная планировка квартала Лютера принята некоторое время назад. Сейчас с юридической точки зрения владельцем является Bannister OÜ, которая, как утверждает Урб, сделала все возможное для сохранения домов. ”Как известно, их состояние на тот момент, когда они перешли нынешнему владельцу, уже было плохим. Наряду с этим мы должны иметь в виду, что речь идет о культурном наследии, поэтому реновация должна быть тщательно продумана с учетом всего будущего квартала, так с визуальной, так и функциональной точки зрения”, — отметил он.
В последние годы Triple Net Capital разработала для квартала новую концепцию, не выходящую за рамки детальной планировки, но принимающую во внимание изменившийся за пять лет спрос. Таким образом, было решено сделать квартиры немного меньше, а также отвести определенные объемы коммерческой площади под нужды стартапов, сохранив при этом концепцию целостного квартала или капмуса с местами общественного питания и иными услугами, которых не достает в данном районе. По словам Урба, крайне важно сохранить расположенную посередине квартала зеленую зону, которая для центра города является уникальной.
”Речь идет о долгосрочном проекте, и поскольку сейчас мы находимся на фазе планирования, кризис особого влияния на нас не оказал, кроме того, что некоторые процессы на подготовительной стадии немного затянулись”, — добавил Урб.
Резюме: очень важный квартал при поддержке сильного застройщика может возродиться к новой жизни
13. Четверо известных бизнесменов дом в Старом городе пока в порядок не приведут
Здание по адресу Пикк, 60 представляет собой трехэтажный дом, этажи которого на северной и южной частях расположены на разной высоте. Дом находится в непосредственной близости от городской стены, и тесная застройка при расширении здания заставила объединить его с средневековым амбаром, расположенным тут же. Комплекс состоит из нескольких зданий, самое старое из которых является типичным образчиком дома типа ”diele-dornse”. Уникальный дом пустует уже на протяжении как минимум десяти лет. Его состояние оставляет желать лучшего, однако сохранилось много архитектурных и исторических деталей. В доме насчитывается 20 комнат и закрытый двор.
В 2013 году недвижимость отошла Ülemiste Ärimaja, владельцами которой являются известные бизнесмены Тоомас и Тийт Кыухнка (по 35% акций) и Райво Ранд и Айвар Туулберг (по 15%).
”Точных планов по развитию здания Пикк, 60 сейчас нет. Решение зависит от иных инвестиционных планов предприятия и общего экономического климата”, — сообщил Кыухкна.
Резюме: в ближайшее время развития не предвидится.
14. Дом молодых актеров находится в ужасном состоянии. Перейдет ли он в частные руки?
В 1508 году Домская гильдия получила в подарок землю. Строительство здания гильдии по адресу Тоом-Кооли, 6 началось в 1517 году. Удивительным образом ему удалось пережить большие пожары 1533 и 1684 года. Третий этаж здания был построен вероятнее всего в конце XVIII века. В XIX и XX веках в здании располагались как жилые помещения, так и рабочие. На цокольном этаже до прошлого года действовала Таллиннская гравиметрическая станция ТУ, а на верхнем этаже в советские времена располагался институт гидрометеорологии, а также ряд ведомств.
В ходе реформы здание перешло в муниципальную собственность и в 1997 году решением кесклиннаского административного совета было передано Таллиннскому городскому театру. В последующие годы здесь временно проживали работники театра, преимущественно молодые актеры с семьями. К настоящему моменту здание стало обвалоопасным и находится на балансе департамента культуры. По словам Эхи Вырк, сейчас город активно занимается поиском нового владельца.
”Мы планировали провести тендер, но передумали. Старый город — такое место, где земли и имущество не прибавляются. Посмотрим, возможно ли передать его во владение публичного сектора”, — сказала она.
Резюме: город продавать не хочет, но конкретных планов нет.
15. Судьба дома одной из самых богатых женщин Эстонии остается открытой
Расположенный по адресу Толли, 5 рядом со церковью Олевисте дом принадлежит Ressaks AS, владелицей которого является успешный предприниматель Яана Тоол.
Какое-то время здание было выставлено на продажу за 1,19 млн евро. Насколько известно городу, было составлено множество проектов по реставрации дома, но реальность такова, что находящиеся в плохом состоянии дома десятилетиями стоят пустые.
”На настоящий момент владельца нет в Эстонии. Более подробно комментировать не могу”, — сообщила представитель AS Ressaksi Кюллике Вайкла. По проекту реконструкции, здание с внутренним двором площадью в 100 м2 можно перестроить в жилой дом.
Резюме: каковы желания и возможности владельца — неизвестно.
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